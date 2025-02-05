Фінансові новини
- |
- 05.02.25
- |
- 12:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп: США ведуть дуже конструктивні переговори щодо України
08:46 05.02.2025 |
Американський президент Дональд Трамп заявив, що США ведуть "дуже конструктивні переговори щодо України", а також запевнив, що він "зробить все", аби зупинити російсько-українську війну.
Про це він заявив у вівторок ввечері, 4 лютого, під час пресконференції у Білому домі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, пише "Європейська правда".
Під час пресконференції Трамп сказав, що наразі США "говорять з росіянами та з українським керівництвом".
"Ми ведемо дуже хороші переговори, дуже конструктивні переговори щодо України", - запевнив він.
Американський президент заявив, що через руйнування, які спричинила Росія, українські міста виглядають "так само погано, як Газа, і навіть гірше".
"Зараз міста значною мірою зруйновані. Ми говоримо про дуже сумне видовище. Ми говоримо про Газу. Що ж, багато з цих міст виглядають так само погано, як Газа, а то й гірше", - сказав Трамп.
Він заявив, що хоче припинити "абсолютну бійню" та зазначив, що щотижня отримує звіти про кількість солдатів, які загинули в Україні, і "ці цифри вражають".
"Коли ви чуєте реальні цифри в Україні, які, які цифри, і це не враховуючи зруйновані міста і всіх убитих людей. Тому я хочу, щоб це зупинилося", - сказав він.
За словами Трампа, з українського боку йдеться "700 тисяч" загиблих українських військових і "800 тисяч, а, можливо, і більше" - з російського боку.
Звернемо увагу, що журналіст запитав Трампа, чи буде він вимагати у очільника Кремля Владіміра Путіна залишити територію України, яка наразі знаходиться в окупації, проте американський президент не відповів на це питання.
Президент Володимир Зеленський раніше висловлював сподівання на зустріч з президентом США найближчим часом. За його словами, вона повинна передувати визначенню формату розмов з росіянами.
4 лютого глава Офісу президента Андрій Єрмак поговорив з новопризначеним радником з нацбезпеки президента США Майклом Волцом.
Це був перший публічний контакт представників української влади з адміністрацією Трампа після того, як остання почала роботу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: я готовий до переговорів із Путіним, якщо це єдиний шлях до миру
|Україна відкрита до залучення інвестицій партнерів у сферу корисних копалин - Зеленський
|Зеленський: якщо США не готові приймати нас у НАТО – дайте ядерну зброю
|Рада ратифікувала угоду із Британією про кредит на 2 мільярди фунтів на посилення ППО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Оригінальні подарунки на весілля: ідеї, які точно здивують
|FSC-сертифікація в Україні: процес відновлення вже стартував, перші результати очікуються за кілька тижнів
У РУБРИЦІ
|Британія виділить Україні близько $68,7 млн на енергетику, бізнес та соціальну підтримку
|До Києва прибув очільник МЗС Британії
|Україна отримала підтримки зброєю від США на $46 млрд з виділених $77 млрд – Зеленський
|Парламентська делегація України прибула до США вперше в цьому році - Маркарова
|Трамп: США ведуть дуже конструктивні переговори щодо України
|Зеленський: я готовий до переговорів із Путіним, якщо це єдиний шлях до миру
Бізнес
|Експорт IT- послуг України скорочується другий рік поспіль
|Google впроваджує нову швидшу модель ШІ для Gemini
|Сотні компаній у світі обмежують доступ своїх працівників до DeepSeek
|Українська компанія Huless, що виробляє «прив’язні» дрони, отримала $1 млн інвестицій
|У Франції хочуть перевірити китайський чат-бот DeepSeek
|ША перевіряють, чи купував DeepSeek чипи Nvidia в обхід обмежень
|У Конгресі США заборонили користуватися китайським застосунком DeepSeek