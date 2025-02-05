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АНАЛІТИКА

Трамп: США ведуть дуже конструктивні переговори щодо України

 

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США ведуть "дуже конструктивні переговори щодо України", а також запевнив, що він "зробить все", аби зупинити російсько-українську війну.

Про це він заявив у вівторок ввечері, 4 лютого, під час пресконференції у Білому домі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, пише "Європейська правда".

Під час пресконференції Трамп сказав, що наразі США "говорять з росіянами та з українським керівництвом".

"Ми ведемо дуже хороші переговори, дуже конструктивні переговори щодо України", - запевнив він.

Американський президент заявив, що через руйнування, які спричинила Росія, українські міста виглядають "так само погано, як Газа, і навіть гірше".

"Зараз міста значною мірою зруйновані. Ми говоримо про дуже сумне видовище. Ми говоримо про Газу. Що ж, багато з цих міст виглядають так само погано, як Газа, а то й гірше", - сказав Трамп.

Він заявив, що хоче припинити "абсолютну бійню" та зазначив, що щотижня отримує звіти про кількість солдатів, які загинули в Україні, і "ці цифри вражають".

"Коли ви чуєте реальні цифри в Україні, які, які цифри, і це не враховуючи зруйновані міста і всіх убитих людей. Тому я хочу, щоб це зупинилося", - сказав він.

За словами Трампа, з українського боку йдеться "700 тисяч" загиблих українських військових і "800 тисяч, а, можливо, і більше" - з російського боку.

Звернемо увагу, що журналіст запитав Трампа, чи буде він вимагати у очільника Кремля Владіміра Путіна залишити територію України, яка наразі знаходиться в окупації, проте американський президент не відповів на це питання.

Президент Володимир Зеленський раніше висловлював сподівання на зустріч з президентом США найближчим часом. За його словами, вона повинна передувати визначенню формату розмов з росіянами.

4 лютого глава Офісу президента Андрій Єрмак поговорив з новопризначеним радником з нацбезпеки президента США Майклом Волцом.

Це був перший публічний контакт представників української влади з адміністрацією Трампа після того, як остання почала роботу.
Ключові теги: США, Росія
 

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