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АНАЛІТИКА

Україна й Велика Британія координуватимуть взаємодію з новою адміністрацією США - Єрмак

 

Керівник Офісу Президента Андрійц Єрмак і радник прем'єр-міністра Великої Британії Джонатан Пауелл домовились координувати зусилля у взаємодії з адміністрацією США, повідомив Андрій Єрмак у Телеграм.

"Узгодили позиції щодо продовження діалогу, зокрема для підтримки реалізації сторічної угоди, яку Президент України та Прем'єр-міністр Великої Британії уклали 16 січня... Також узгодили координацію зусиль у взаємодії з новою адміністрацією Сполучених Штатів Америки", - написав очільник ОП у вівторок увечері.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Британія
 

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