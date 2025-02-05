ЄС має прискорити доставку зброї Україні - фон дер Ляєн

Європейський Союз має нарощувати допомогу для України, адже від її спротиву залежить також і доля всієї Європи. Таку думку у вівторок, 4 лютого, під час виступу у Брюсселі на щорічній конференції дипломатів ЄС висловила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн(Ursula von der Leyen).

"Путін намагається сильніше, ніж будь-коли, виграти цю війну, його метою залишається капітуляція України. І ми знаємо, що може трапитися після, тому що це відбувалося раніше. Він рухатиметься до наступних цілей, як він робив це після подій 2008 та 2014 років. Йдеться не лише про долю України, ставкою є доля Європи", - цитує фон дер Ляєн агенція "Укрінформ". Тому, за її словами, пріоритетним для ЄС лишається надання допомоги українському спротиву.

Вона нагадала, що ЄС та його країни-члени від початку повномасштабного російського вторгнення вже надали Україні найбільшу підтримку - на 134 мільярдів євро. Фон дер Ляєн також наголосила, що завдяки зусиллям ЄС та кредиту G7 закрита бюджетна нестача України "на весь 2025 рік".

"Паралельно ми маємо прискорити негайну доставку зброї та боєприпасів. Це буде в центрі нашої роботи протягом наступних тижнів", - зазначила президентка Європейської Комісії.

Вона також сказала, що блок почне шукати шляхи більш ефективного використання заморожених російських активів на сотні мільярдів доларів. "Ми повинні показати Кремлю, що чим довше триває війна, тим вища ціна для Росії. Україні потрібен мир через силу", - цитує політикиню AFP.

Фон дер Ляєн закликає ЄС прагматичної дипломатії через нову політику США

Президентка Європейської Комісії водночас підкреслила, що ЄС має орієнтуватися на власні інтереси у міжнародних відносинах, особливо в контексті політики "Америка перед усім" президента США Дональда Трампа. Вона закликала ЄС ухвалювати прораховані рішення, орієнтуючись на реалії сьогодення, а "не через емоції чи ностальгію за колишнім світом".

"Нам потрібно взаємодіяти. Можливо, нам доведеться вести важкі переговори, навіть з давніми партнерами, - сказала фон дер Ляєн без уточнення. - І, можливо, нам також доведеться працювати з країнами, які не є нашими однодумцями, але поділяють деякі наші інтереси".

Президентка Єврокомісії також зазначила, що ЄС продовжить захищати свою економічну та національну безпеку, намагаючись уникнути "глобальної гонки". Вона згадала про зусилля ЄС у зміцненні міжнародної торгівлі, зокрема з країнами Південної Америки, Мексикою, Швейцарією, Індією та Південною Африкою.