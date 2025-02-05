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АНАЛІТИКА

Німці підтримують участь Бундесверу у потенційній миротворчій місії в Україні

 

Більшість німців підтримують участь своєї армії у потенційній миротворчій місії в Україні, покликаній підтримувати перемир'я у війні.

Про це свідчать результати опитування дослідницької групи Wahlen для ZDF frontal, передає "Європейська правда".

59% опитаних німців виступають за участь Бундесверу у можливій миротворчій місії, 35% - проти.

Існує чітка різниця між громадянами Західної та Східної Німеччини: у той час, як більшість західних німців, а саме 61%, виступають за участь Німеччини, лише 45% східних німців підтримують таку участь.

На противагу цьому, половина східних німців вважають, що Бундесвер не повинен брати участь у можливому розгортанні європейських сил для забезпечення припинення вогню, тоді як на заході так вважає лише третина.

Найсильніше цю ідею підтримує електорат "Зелених" - 77% виступають за можливу участь Бундесверу. З іншого боку, прихильники "Альтернативи для Німеччини" - єдині, хто здебільшого вимагає, щоб Німеччина не брала участі в такій місії. 71% з них виступають проти.

22 січня президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Bloomberg News, що будь-які ефективні миротворчі сили повинні включати американські війська, оскільки лише військової підтримки Європи буде недостатньо для стримування очільника Кремля Владіміра Путіна.

Він також казав, що в межах миротворчої місії на українській території має бути розміщено щонайменше 200 тисяч військовослужбовців.

Нещодавно премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер запевнив, що Лондон готовий зіграти "повну роль" у можливій миротворчій діяльності в Україні, хоча наразі не бачить такої перспективи.

Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш виключив відправлення миротворців в Україну після війни з Росією та пояснив це тим, що "у рамках НАТО має бути більший розподіл тягаря і диверсифікація".
 

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