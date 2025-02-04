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АНАЛІТИКА

У Раді не вистачило голосів для прийняття плану роботи на рік

14:26 04.02.2025 |

Політика

 

Народні депутати не підтримали план законопроектної роботи Верховної Ради України на 2025 рік, повідомив член фракції «Голос» Ярослав Железняк.

«Перше питання в сесії провалилось. Мова про №12465 проект постанови про план законопроектної роботи парламенту на 2025 рік», - написав Железняк у Телеграмі у вівторок.

За словами нардепа,за проєкт постанови проголосували лише 209 нардепів ( для прийняття рішення необхідно мінімум 226 голосів «за» - ІФ-У).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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