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У Раді не вистачило голосів для прийняття плану роботи на рік
14:26 04.02.2025 |
Народні депутати не підтримали план законопроектної роботи Верховної Ради України на 2025 рік, повідомив член фракції «Голос» Ярослав Железняк.
«Перше питання в сесії провалилось. Мова про №12465 проект постанови про план законопроектної роботи парламенту на 2025 рік», - написав Железняк у Телеграмі у вівторок.
За словами нардепа,за проєкт постанови проголосували лише 209 нардепів ( для прийняття рішення необхідно мінімум 226 голосів «за» - ІФ-У).
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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