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АНАЛІТИКА

Командувач ОК «Південь» йде з посади. Він координуватиме західну допомогу

11:51 04.02.2025 |

Політика

 

Бригадний генерал Геннадій Шаповалов повідомив, що йде з посади командувача Оперативного командування "Південь".

Як повідомляє РБК-Україна, про це він повідомив на Facebook-сторінці ОК "Південь".

"Мав за честь бути командувачем військ оперативного командування "Південь" - потужного військового колективу, який з перших днів російсько-української війни мужньо і самовіддано захищає незалежність та суверенітет України на всіх напрямках," - написав Шаповалов.

Він подякував своїм підлеглим за службу і захист України.

"Переконаний, що ви і надалі не зупинятиметесь на досягнутому, достойно виконуватимете свій військовий обов'язок, примножуючи славу Українського війська заради наближення нашої перемоги", - підкреслив він.

Чим тепер займеться Шаповалов

Наприкінці січня президент України Володимир Зеленський призначив бригадного генерала Геннадія Шаповалова на нову посаду. Він буде координувати військову допомогу Україні у Вісбадені.

Нагадаємо, там знаходиться місце дислокації командування НАТО з надання допомоги та тренування для України. Відкриття цього центру стало одним з ключових зобов'язань, прийнятих членами НАТО на саміті Альянсу в липні 2024 року.

Хто такий Шаповалов

Геннадій Шаповалов - бригадний генерал. Свою кар'єру він почав з посади командира танкового взводу, згодом став командиром окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. У 2022 році він отримав звання бригадного генерала. Також Шаповалов закінчив Військовий коледж Армії США.

20 червня 2023 року увійшов до складу Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України.

Весною минулого року Шаповалова було призначено командувачем Оперативного командування "Південь". На цій посаді він замінив Андрія Ковальчука, який очолив Військову академію Одеси.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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