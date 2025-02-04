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Командувач ОК «Південь» йде з посади. Він координуватиме західну допомогу
11:51 04.02.2025 |
Бригадний генерал Геннадій Шаповалов повідомив, що йде з посади командувача Оперативного командування "Південь".
Як повідомляє РБК-Україна, про це він повідомив на Facebook-сторінці ОК "Південь".
"Мав за честь бути командувачем військ оперативного командування "Південь" - потужного військового колективу, який з перших днів російсько-української війни мужньо і самовіддано захищає незалежність та суверенітет України на всіх напрямках," - написав Шаповалов.
Він подякував своїм підлеглим за службу і захист України.
"Переконаний, що ви і надалі не зупинятиметесь на досягнутому, достойно виконуватимете свій військовий обов'язок, примножуючи славу Українського війська заради наближення нашої перемоги", - підкреслив він.
Чим тепер займеться Шаповалов
Наприкінці січня президент України Володимир Зеленський призначив бригадного генерала Геннадія Шаповалова на нову посаду. Він буде координувати військову допомогу Україні у Вісбадені.
Нагадаємо, там знаходиться місце дислокації командування НАТО з надання допомоги та тренування для України. Відкриття цього центру стало одним з ключових зобов'язань, прийнятих членами НАТО на саміті Альянсу в липні 2024 року.
Хто такий Шаповалов
Геннадій Шаповалов - бригадний генерал. Свою кар'єру він почав з посади командира танкового взводу, згодом став командиром окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. У 2022 році він отримав звання бригадного генерала. Також Шаповалов закінчив Військовий коледж Армії США.
20 червня 2023 року увійшов до складу Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України.
Весною минулого року Шаповалова було призначено командувачем Оперативного командування "Південь". На цій посаді він замінив Андрія Ковальчука, який очолив Військову академію Одеси.
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