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АНАЛІТИКА

Зеленський анонсував створення корпусної структури у ЗСУ

23:58 03.02.2025 |

Політика

 

У Збройних силах України (ЗСУ) підготовлений план щодо переходу на нову організаційну структуру та створення корпусів. Про це у вечірньому зверненні у понеділок, 3 лютого, повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами проведення ставки верховного головнокомандувача ЗСУ.

"Головком доповів щодо модернізації нашої армії - уже був затверджений відповідний план щодо переходу на нову організаційну структуру Збройних Сил України та створення корпусів. Зберігаємо увагу до цього - до виконання. Корпусна система потрібна", - наголосив Зеленський.

За його словами, були обговорені підходи до призначення командирів корпусів. "Це мають бути найбільш підготовлені, найбільш перспективні офіцери з бойовим досвідом і сучасним мисленням. Армія повинна бути сучасною", - пояснив Зеленський і додав, що відповідні рішення будуть оприлюднені.

Корпусна система в українській армії

Заява Зеленського означає, що ЗСУ перейдуть на нову модель управління та організації військ, у якій основною структурною одиницею є корпус - формування, що охоплює різні роди військ та здатне виконувати широкий спектр завдань. Корпусна система існувала в армії України раніше.

Як пише профільне видання "Мілітарний", у сухопутних військах України в 1990-х роках корпуси були оперативно-тактичним об'єднанням, до їх бойового складу входили дивізії й бригади. Пізніше армійські корпуси були повністю розформовані, а на базі частини з них були створені Оперативні командування. Останній 8-й армійський корпус був розформований у 2015 році, залишався лише Корпус резерву.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України були сформовані 9-й та 10-й армійські корпуси. А Корпус резерву був переформатований в 11-й армійський корпус.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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