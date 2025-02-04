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Трамп офіційно призначив Келлога спецпредставником з питань України
23:43 03.02.2025 |
У понеділок, 3 лютого, американський президент Дональд Трамп підписав офіційний указ про призначення генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога спеціальним представником з питань України та Росії.
Про це повідомляє кореспондентка Голосу Америки Катерина Лісунова з Білого дому, пише "Європейська правда".
Як повідомила журналістка, американський лідер підписав офіційний указ про призначення Келлога спеціальним представником з питань України та Росії.
Також він заявив, що США "досягли значного прогресу у відносинах між Росією та Україною".
Окремо, як зазначається, він висловив зацікавленість у придбанні українських рідкоземельних ресурсів в обмін на американську допомогу.
Нагадаємо, нещодавно Келлог заявляв, що у США хочуть, аби Україна провела вибори, особливо якщо буде укладено угоду про "перемирʼя".
А президент Володимир Зеленський заявив 1 лютого, що виключення України з переговорів між США та Росією про війну в Україні було б "дуже небезпечним", і попросив продовжити дискусії між Києвом і Вашингтоном для розробки плану припинення вогню.
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