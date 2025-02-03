Фінансові новини
- |
- 03.02.25
- |
- 15:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Вибух у Москві: поранено засновника батальону «Арбат»
12:59 03.02.2025 |
На північному заході Москви в під'їзді елітного житлового комплексу "Червоні вітрила" у понеділок, 3 лютого, стався вибух. За даними газети "Коммерсант", внаслідок вибуху постраждав Армен Саркісян. Він перебуває в госпіталі у "вкрай важкому стані".
Інцидент стався в одному з під'їздів ЖК. За даними ЗМІ, у під'їзді було встановлено вибуховий пристрій, який здетонував, коли Саркісян з охороною заходив у під'їзд. "Коммерсант" зазначає, що під час вибуху загинув один з охоронців Саркісяна. Унаслідок вибуху також постраждали чотири людини, зазначає агентство ТАСС. Слідчий комітет Москви опублікував у своєму Telegram відео з місця події.
Саркісян - організатор "тітушок" і засновник батальону "Арбат"
Саркісян відомий ЗМІ як кримінальний авторитет із Горлівки на сході України - у зв'язку з цим він і отримав прізвисько "Горлівський", пише Медіазона. Він очолював так звану "Федерацію боксу ДНР" і був засновником одного з бойових підрозділів, які брали участь у війні РФ проти України, зазначив "Інтерфакс". За даними ЗМІ, йдеться про батальйон "Арбат".
Раніше Саркісяна оголосили в розшук в Україні - його підозрюють в організації вбивств під час Євромайдану. Крім того, правоохоронні органи Вірменії 2024 року вказували на ймовірну причетність Саркісяна і його батальйону до спроби повалення влади в країні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський щодо ситуації з «АОЗ»: Міністр оборони має право робити все, щоб не було пауз у постачанні
|У Трампа хочуть, аби Україна провела вибори після «перемир'я»
|Трамп розпочав торгівельну війну з Канадою, Мексикою та Китаєм
|Нідерланди допоможуть у підготовці понад 20 українців для обслуговування F-16
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|FSC-сертифікація в Україні: процес відновлення вже стартував, перші результати очікуються за кілька тижнів
У РУБРИЦІ
|Вибух у Москві: поранено засновника батальону «Арбат»
|Зеленський щодо ситуації з «АОЗ»: Міністр оборони має право робити все, щоб не було пауз у постачанні
|Зеленський: Ініціатива Макрона направити європейські сили в Україну набуває форми, але є багато питань
|Дрони атакували Астраханський газопереробний завод
|У Волгограді прогриміли вибухи: дрони атакували місцевий НПЗ
|Трамп розповів, що переговори про завершення війни в Україні йдуть «досить добре»
Бізнес
|У Конгресі США заборонили користуватися китайським застосунком DeepSeek
|В Італії обмежили роботу китайського чат-бота DeepSeek
|Netflix на iPhone та iPad тепер дозволяє завантажувати цілі сезони серіалів в один клік
|Mitsubishi представив новий кросовер Outlander Sport
|Гендиректор Microsoft визнав, що у стартапі DeepSeek є кілька справжніх інновацій
|SoftBank може стати найбільшим інвестором OpenAI: хоче вкласти до $25 млрд в ШІ-компанію
|Митці у США можуть відстоювати авторські права на роботи, створені за допомогою ШІ