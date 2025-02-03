Вибух у Москві: поранено засновника батальону «Арбат»

На північному заході Москви в під'їзді елітного житлового комплексу "Червоні вітрила" у понеділок, 3 лютого, стався вибух. За даними газети "Коммерсант", внаслідок вибуху постраждав Армен Саркісян. Він перебуває в госпіталі у "вкрай важкому стані".

Інцидент стався в одному з під'їздів ЖК. За даними ЗМІ, у під'їзді було встановлено вибуховий пристрій, який здетонував, коли Саркісян з охороною заходив у під'їзд. "Коммерсант" зазначає, що під час вибуху загинув один з охоронців Саркісяна. Унаслідок вибуху також постраждали чотири людини, зазначає агентство ТАСС. Слідчий комітет Москви опублікував у своєму Telegram відео з місця події.

Саркісян - організатор "тітушок" і засновник батальону "Арбат"

Саркісян відомий ЗМІ як кримінальний авторитет із Горлівки на сході України - у зв'язку з цим він і отримав прізвисько "Горлівський", пише Медіазона. Він очолював так звану "Федерацію боксу ДНР" і був засновником одного з бойових підрозділів, які брали участь у війні РФ проти України, зазначив "Інтерфакс". За даними ЗМІ, йдеться про батальйон "Арбат".

Раніше Саркісяна оголосили в розшук в Україні - його підозрюють в організації вбивств під час Євромайдану. Крім того, правоохоронні органи Вірменії 2024 року вказували на ймовірну причетність Саркісяна і його батальйону до спроби повалення влади в країні.