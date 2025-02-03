Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський: Ініціатива Макрона направити європейські сили в Україну набуває форми, але є багато питань

 

Пропозиція президента Франції Еммануеля Макрона направити європейські сили в Україну для стримування російської агресії набуває форми, але залишається багато питань щодо структури командування та управління, кількості військ та їхніх позицій, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю агентству Associated Press.

За його словами, це питання порушувалося Еммануелем Макроном та Дональдом Трампом.

"Я сказав у присутності двох лідерів, що ми зацікавлені в цьому як в частині гарантії безпеки, але не як в єдиній гарантії безпеки", - сказав Зеленський, наголосивши, що "цього недостатньо".

Глава держави додав: "Уявіть собі, є контингент. Питання в тому, хто головний? Хто командує? Що вони будуть робити, якщо будуть російські удари? Ракети, висадка, напад з моря, перетин сухопутного кордону, наступ. Що вони будуть робити? Які у них повноваження?"

Відповідаючи на запитання, чи ставив він ці питання безпосередньо Макрону, Зеленський відповів: "Ми все ще перебуваємо в процесі цього діалогу".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7263
  0,0979
 0,23
EUR
 1
 43,3244
  0,1853
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4231  0,07 0,17 42,0654  0,07 0,16
EUR 42,8500  0,46 1,07 43,7515  0,30 0,69

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8000  0,08 0,19 41,8200  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес