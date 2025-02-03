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Зеленський: Ініціатива Макрона направити європейські сили в Україну набуває форми, але є багато питань
09:03 03.02.2025 |
Пропозиція президента Франції Еммануеля Макрона направити європейські сили в Україну для стримування російської агресії набуває форми, але залишається багато питань щодо структури командування та управління, кількості військ та їхніх позицій, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю агентству Associated Press.
За його словами, це питання порушувалося Еммануелем Макроном та Дональдом Трампом.
"Я сказав у присутності двох лідерів, що ми зацікавлені в цьому як в частині гарантії безпеки, але не як в єдиній гарантії безпеки", - сказав Зеленський, наголосивши, що "цього недостатньо".
Глава держави додав: "Уявіть собі, є контингент. Питання в тому, хто головний? Хто командує? Що вони будуть робити, якщо будуть російські удари? Ракети, висадка, напад з моря, перетин сухопутного кордону, наступ. Що вони будуть робити? Які у них повноваження?"
Відповідаючи на запитання, чи ставив він ці питання безпосередньо Макрону, Зеленський відповів: "Ми все ще перебуваємо в процесі цього діалогу".
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