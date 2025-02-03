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АНАЛІТИКА

Дрони атакували Астраханський газопереробний завод

 

В ніч на 3 лютого невідомі дрони атакували низку регіонів Росії. Зокрема, під атакою опинився газопереробний завод під Астраханню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

"Атаковано Астраханський газопереробний завод. Це один із ключових енергетичних об'єктів Рф, що забезпечує переробку газового конденсату та виробництво бензину, дизельного пального і не тільки", - йдеться у повідомленні.

Коваленко пояснив, що цей завод впливає на військово-промисловий комплекс Росії, оскільки паливно-енергетичний сектор є основним джерелом фінансування оборонної сфери.

Зазначимо, що росіяни почали писати про атаку по газопереробному заводу приблизно о третій годині ночі за київським часом. Зокрема, вони жалілися на звуки вибухів і на той момент, нібито пожежу.

Згодом на ситуацію відреагував губернатор регіону Ігор Бабушкін, підтвердивши атаку БпЛА по паливно-енергетичному комплексу та пожежу. Однак він не уточнив, чи був вогонь саме на об'єкті. Також за словами Бабушкіна, атаку нібито скоїли ЗСУ.

"Сьогодні вночі ЗСУ зробили спробу атаки безпілотників на об'єкти, розташовані на території регіону, зокрема ПЕК. Засоби РЕБ і ППО відпрацювали в штатному режимі. При падінні одного з БпЛА сталося загоряння. Постраждалих немає", - стверджував губернатор.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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