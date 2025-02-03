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АНАЛІТИКА

У Волгограді прогриміли вибухи: дрони атакували місцевий НПЗ

 

У ніч на 3 лютого в російському Волгограді прогриміли вибухи. Невідомі дрони нібито атакують НПЗ, що належить "Лукойлу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали і канал керівника ЦПД Андрія Коваленка.

Спочатку жодної офіційної інформації про атаку не було. Пізніше російські канали почали писати про атаку БпЛА по місцевому заводу у Волгограді, при цьому не уточнюючи, яке саме підприємство було атаковано. Лише через деякий час канал Baza підтвердив, що попередньо атака відбувалася по нафтопереробному заводу, який належить "Лукойлу". Після атаки в кількох районах міста зникло світло.

На події відреагував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, зазначивши, що по Волгоградському НПЗ, який у десятці провідних заводів Росії, знов щось прилітає.

"Важливо, щоб він припинив виробляти бензин, дизель, авіаційне паливо і забезпечувати російську армію злочинців", - додав він.

Нагадаємо, кілька днів тому Генштаб ЗСУ підтвердив, що в ніч на 31 січня українські військові атакували нафтопереробний завод "Лукойлу" у Волгоградській області РФ.

"Цей НПЗ за проєктною потужністю входить до десятки найбільших нафтопереробних заводів Росії і задіяний у забезпеченні окупаційної армії РФ", - уточнили тоді в Генеральному штабі ЗСУ.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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