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У Волгограді прогриміли вибухи: дрони атакували місцевий НПЗ
08:53 03.02.2025 |
У ніч на 3 лютого в російському Волгограді прогриміли вибухи. Невідомі дрони нібито атакують НПЗ, що належить "Лукойлу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали і канал керівника ЦПД Андрія Коваленка.
Спочатку жодної офіційної інформації про атаку не було. Пізніше російські канали почали писати про атаку БпЛА по місцевому заводу у Волгограді, при цьому не уточнюючи, яке саме підприємство було атаковано. Лише через деякий час канал Baza підтвердив, що попередньо атака відбувалася по нафтопереробному заводу, який належить "Лукойлу". Після атаки в кількох районах міста зникло світло.
На події відреагував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, зазначивши, що по Волгоградському НПЗ, який у десятці провідних заводів Росії, знов щось прилітає.
"Важливо, щоб він припинив виробляти бензин, дизель, авіаційне паливо і забезпечувати російську армію злочинців", - додав він.
Нагадаємо, кілька днів тому Генштаб ЗСУ підтвердив, що в ніч на 31 січня українські військові атакували нафтопереробний завод "Лукойлу" у Волгоградській області РФ.
"Цей НПЗ за проєктною потужністю входить до десятки найбільших нафтопереробних заводів Росії і задіяний у забезпеченні окупаційної армії РФ", - уточнили тоді в Генеральному штабі ЗСУ.
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