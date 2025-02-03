Зеленський: Розмови США та РФ без України - дуже небезпечні

Президент Володимир Зеленський застеріг від переговорів між США та Росією без України, назвавши такий сценарій "дуже небезпечним". Про це він сказав в інтерв'ю американському інформаційному агентству Associated Press, оприлюдненому в неділю, 2 лютого.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Америка та Росія "вже говорять" про припинення війни. Зеленський в інтерв'ю відреагував так: "У них можуть бути свої відносини, але говорити про Україну без нас - це небезпечно для всіх".

За його словами, Росія не хоче брати участі в переговорах про припинення вогню чи обговорювати будь-які поступки, які Кремль трактує як програш, коли війська РФ мають перевагу на полі бою. Втім, на переконання Зеленського, Трамп може посадити президента Росії Володимира Путіна за стіл переговорів, погрожуючи санкціями, спрямованими на російську енергетичну та банківську системи, а також продовженням підтримки українських військових. "Я думаю, що це найближчі і найважливіші кроки", - сказав він.

Контакти з командою Трампа та "якийсь формат розмови з росіянами"

Президент України зазначив, що його команда контактує з адміністрацією Трампа, але ці дискусії відбуваються на "загальному рівні". Він зазначив, що в перші тижні після своєї інавгурації Трамп зі зрозумілих причин був зосереджений на внутрішніх питаннях, і висловив сподівання, що незабаром уже зможуть відбутися особисті зустрічі для розробки детальніших домовленостей.

"Я вважаю, що, перш за все, ми повинні провести з ним зустріч, і це важливо. І це, до речі, те, чого хочуть всі в Європі", - сказав Зеленський. За його словами, після розмови з Трампом "ми повинні перейти до якогось формату розмови з росіянами". "І я хотів би бачити за столом переговорів США, Україну і росіян. І, чесно кажучи, голос Європейського Союзу також повинен бути там. Я думаю, що це було б справедливо, ефективно. Але як це вийде? Я не знаю", - додав президент.

Гарантії безпеки для України та розміщення європейських військових

Зеленський вкотре застеріг, що будь-яка угода з Росією без гарантій безпеки України з боку союзників слугуватиме лише передумовою майбутньої агресії. На його переконання, "найдешевшим" варіантом для союзників було би членство України в НАТО. "Я дійсно вірю, що це найдешевші гарантії безпеки, які може отримати Україна, найдешевші для всіх. Це буде сигналом, що не Росія вирішуватиме, хто має бути в НАТО, а хто ні, а США. Я думаю, що це велика перемога для Трампа", - сказав він.

Зокрема, Зеленський назвав 800-тисячну українську армію "бонусом" для НАТО, особливо якщо Трамп прагне повернути додому американські війська, які перебувають за кордоном. За його словами, інші пропозиції щодо гарантій безпеки мають бути підкріплені достатньою кількістю зброї з боку США та Європи, а також підтримкою України в розвитку власної оборонної промисловості.

Зеленський також заявив, що французька ініціатива розміщення європейських миротворців в Україні "набуває форми", але залишається багато питань щодо структури командування та управління, кількості військових і їхніх позицій. "Ми зацікавлені в цьому як в частині гарантії безпеки, але не як єдиної гарантії безпеки. Цього недостатньо", - зазначив президент.