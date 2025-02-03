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Порошенко про вибори під час війни: руйнують внутрішню єдність і вигідні лише Путіну

08:35 03.02.2025 |

Політика

Порошенко про вибори під час війни: руйнують внутрішню єдність і вигідні лише Путіну

 

Петро Порошенко під час зустрічі з дипломатами, політиками та експертами у Французькому інституті міжнародних відносин заявив, що виборчі процеси в Україні під час війни руйнують внутрішню єдність і вигідні тільки диктатору Володимиру Путіну.

"Ви знаєте, що означають вибори в Україні зараз? Вбивство єдності. Бо вибори - це завжди боротьба. А єдності не може бути під час виборів. Про це знає будь-яка демократія", - зазначив пʼятий Президент.

Він наголосив, що в такій ситуації не виграють ні Порошенко, ні Зеленський, а тільки Путін.

"Хто б став переможцем на цих виборах? Одна людина - Путін. У нього вже є продумана кампанія з дезінформації. У нього є п'ята колона. І він ніколи не відступить зараз, під час війни, якщо відбуватимуться вибори, він просто скористається моментом. Це неприйнятно", - наголосив Петро Порошенко.

"Ми повинні виграти війну. Ми повинні припинити вогонь. І вибори мають відповідати загальним критеріям демократії та свободи. Я проти виборів зараз", - заявив пʼятий Президент.

"І коли ви питаєте: "ви все ще думаєте про вибори, пане президенте?" - моя відповідь буде "так", я дуже мрію про перемогу на виборах. На виборах, коли я буду кандидатом у депутати Європарламенту від України, коли Україна буде членом Європейського Союзу. Про інші вибори будемо думати в майбутньому", - резюмував Порошенко.


До слова, влада вже розпочала повноцінну підготовку до виборів, про що свідчать кампанії виплат під час війни на кшталт "тисячі Зеленського". Однак в Україні взагалі варто припинити дискусію про вибори, зокрема і про електронний формат, адже може статися "величезна катастрофа".

Нагадаємо, що очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що в Україні розглядається можливість проведення виборів президента в онлайн-форматі. Також існують альтернативи - голосування поштою, особисте голосування за кордоном у день виборів чи голосування за довіреністю

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що вибори в Україні відбудуться після встановлення справедливого миру. Тоді країна буде негайно готова перейти до виборів.
За матеріалами: Прямий
 

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