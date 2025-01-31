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Каллас: у Трампа розуміють, що треба тиснути на РФ для завершення війни
10:41 31.01.2025 |
Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що в адміністрації президента США Дональда Трампа розуміють необхідність тиску на Росію, аби завершити розв'язану нею війну проти України.
Про це Каллас сказала в інтерв'ю DW, повідомляє "Європейська правда".
Наразі Трамп займає жорсткішу позицію щодо господаря Кремля Владіміра Путіна, ніж дехто очікував, хоча водночас він також критикував президента України Володимира Зеленського.
"Вони (США. - Ред.) розуміють, що для припинення цієї війни ми повинні чинити тиск на Росію, тому що саме вона почала цю війну", - сказала Каллас.
Вона також відзначила жорсткі висловлювання Трампа на адресу Путіна.
"Тож, думаю, ми бачимо картину абсолютно однаково", - додала глава європейської дипломатії.
Водночас вона зазначила, що необхідно особисто зустрітися з представниками адміністрації Трампа, щоб обговорити їхню стратегію.
"Але ясно, що вони хочуть закінчити цю війну. Усі хочуть закінчити цю війну, тому що всі хочуть, щоб був мир. Але також зрозуміло, і про це говорив (держсекретар США Марко) Рубіо, що мир має бути сталим", - резюмувала Каллас.
Нагадаємо, під час першої розмови у вівторок, 28 січня, головна дипломатка ЄС Кая Каллас і державний секретар США Марко Рубіо обговорили необхідність далі тиснути на Росію для досягнення миру в Україні.
Під час слухань у Сенаті США для затвердження Рубіо заявляв, що досягнення угоди про припинення бойових дій в Україні вимагатиме поступок як з боку Москви, так і з боку Києва, і припускав, що Україні доведеться відмовитися від своєї мети повернути всю територію, захоплену Росією за останнє десятиліття.
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