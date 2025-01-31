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Вночі зазнав ураження російський НПЗ у Волгоградській області - ЦПД
08:47 31.01.2025 |
В РФ вночі отримав ураження нафтопереробний завод у Волгоградській області, повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО Андрій Коваленко
"Було уражено Волгоградський нафтопереробний завод. Він є одним із найбільших у рф", - написав він у телеграмі.
За словами Коваленка, проєктна потужність переробки заводу становить близько 14 мільйонів тонн нафти на рік, що робить його шостим за величиною НПЗ у Росії.
Також він відзначив, що на заводі виробляють бензин, дизельне паливо, мазут і авіаційне пальне.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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