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АНАЛІТИКА

Призначений Зеленським керівник військової адміністрації Києва хоче контролювати кошти міського бюджету

17:47 30.01.2025 |

Політика, Україна

 

Начальник Київської міської військової адміністрації (МВА) Тимур Ткаченко ініціював створення робочої групи, яка має контролювати управління столичним бюджетом.

Про це Тимур Ткаченко написав у Telegram.

"У столиці продовжують існувати тіньові схеми, через які місто втрачає доходи. Для того, щоб такі питання взагалі не виникали, а бюджетні кошти витрачалися прозоро і за нагальним призначенням, я ініціював створення робочої групи "Прозорість і підзвітність". На жаль, використовуючи формальні підстави, команда міського голови затягує з її створенням. Попри супротив, ми цю групу створимо вже найближчим часом", - заявив посадовець.

Водночас він привітав ухвалене сьогодні рішення Київради про виділення 5 млрд грн на підтримку Сил оборони України, але висловив переконання, що цю суму можна збільшити.

Як повідомлялося, напередодні мер Києва Віталій Кличко заявив, що новий очільник військової адміністрації Києва Ткаченко намагається знищити місцеве самоврядування в столиці та узурпувати владу. У КМДА стверджують, що від початку року керівництво КМВА не розглядає звернення від міських служб, у тому числі рішення комісій із розгляду питань компенсацій за пошкоджені та знищені ворожими обстрілами об'єкти нерухомого майна та про проведення обстежень таких об'єктів.

Своєю чергою Тимур Ткаченко записав відео, у якому ці звинувачення заперечив, заявивши натомість пр бездіяльність міської влади у вирішенні важливих питань.

Що відомо про Тимура Ткаченка?

Тимур Ткаченко обіймав посаду заступника міністра розвитку громад та територій лише три місяці - з 27 вересня. Його призначили не неї після того, як 5 вересня Верховна Рада призначила Олексія Кулебу віцепрем'єр-міністром з відновлення - міністром розвитку громад та територій.

У листопаді 2024 року Тимур Ткаченко очолив Оперативний штаб ліквідації наслідків аварій та підключення будинків до тепла у Кривому Розі. Через аварії на тепломережі у цьому місті опалювальний сезон не змогли вчасно розпочати для понад 1000 будинків, де мешкає близько 110 тисяч осіб.

Спочатку Криворізька ТЕЦ і представники влади обіцяли закінчити підключення усіх споживачів до тепла до 8 грудня, проте дотриматися цього терміну не вдалося, його відклали до 22 грудня. 23 грудня міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба оголосив, що технічні роботи завершили, але через нові прориви тепломереж у деяких будинках опалення знову зникає.

До роботи у Кабміні Тимур Ткаченко разом з Олексієм Кулебою працював у КМДА. Зокрема, Ткаченко очолив Департамент міського благоустрою після того, як Олексій Кулеба пішов з цієї посади на підвищення і став першим заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.

У 2023-2024 роках Ткаченко працював на посаді заступника міністра розвитку стратегічних галузей промисловості України.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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