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Литва передала Україні ПЗРК малої дальності
16:08 30.01.2025 |
Литва передала Україні переносні зенітно-ракетні комплекси малої дальності, повідомила пресслужба Міністерства національної оборони Литви.
"Литва продовжує надавати безперервну військову підтримку Україні. В Україну прибули переносні зенітно-ракетні комплекси малої дальності в комплекті з ракетами", - йдеться в повідомленні на сайті в четвер.
Повідомляється, що заплановано постачання засобів ППО і противодронної оборони, боєприпасів і БПЛА литовського виробництва, "а також підтримка української оборонної промисловості за допомогою фінансування озброєнь, вироблених в Україні".
Крім цього, "Литва зробить свій внесок у Коаліцію з розмінування, діяльність якої вона очолює разом з Ісландією, а також в інші проєкти, членом яких вона є", включно з навчанням українських військовослужбовців і реабілітацією поранених солдатів, повідомили в литовському Міноборони.
У військовому відомстві Литви зазначили, що з початку військових дій РФ в Україні Вільнюс надав Києву військову допомогу на суму понад 767 млн євро. "Загальна підтримка Литви Україні має довгостроковий характер і вже перевищила півтора мільярда євро", - додали там.
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