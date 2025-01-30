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АНАЛІТИКА

Триває тиск правоохоронців на міську владу Києва - Кличко

16:05 30.01.2025 |

Політика

 

У Києві триває шалена хвиля тиску правоохоронців на міську владу з метою її дискредитації та задля паралічу життєзабезпечення столиці. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив на початку засідання Київради.

"Триває шалена хвиля тиску правоохоронців на міську владу. Останнім часом вона посилилася. Маніпуляції і брехня, порушення законних процедур, кримінальні провадження за надуманими підставами - все це робиться з метою дискредитації влади столиці та задля паралічу життєзабезпечення міста. 2024 рік став особливо показовим. У слідчих діях щодо представників влади Києва задіяні без виключення всі силові структури України. Зокрема, загальнодержавні, міські та правоохоронці з інших областей країни. Ця діяльність вже перетворилась на репресивну", - заявив Віталій Кличко.

Він повідомив, що за минулий рік у Києві провели понад 200 обшуків, 400 виїмок документів, більш як 500 допитів, вручили майже 100 підозр. Обшуки проводять не тільки на робочих місцях представників міської влади, але й вдома, в їх автомобілях та у їх рідних.

Кличко зауважив, що переважна більшість цих справ навіть не доходять до суду. Мер підкреслив, що у столиці працюють департамент протидії корупції, департамент внутрішнього фінансового аудиту та контролю та низка інших органів, які контролюють законність та упереджують факти корупцію. Міська влада також співпрацює з правоохоронними органами.

Раніше повідомлялося, що з 2019 року проти київської влади було відкрито понад 1000 справ, з яких лише декілька дійшли до суду. Інші ж розвалилися, бо були сфабриковані.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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