Фінансові новини
- |
- 30.01.25
- |
- 17:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Київрада виділяє 5 млрд грн Силам оборони та підвищує виплати мобілізованим киянам
14:07 30.01.2025 |
Київрада на сьогоднішній сесії виділить понад 5 млрд грн на підтримку Сил оборони та безпеки. Про це повідомляє пресслужба КМДА із посиланням на заяву мера столиці Віталія Кличко.
З них 4,9 млрд буде направлено на програму "Захисник Києва". Понад 93 млн грн додатково виділяється на соціальний захист ветеранів та ветеранок. Ще 10 млн грн передбачено як субвенція від столиці до держбюджету України для забезпечення заходів з оборони.
Також Київрада ухвалить рішення щодо збільшення виплати одноразової матеріальної допомоги для мобілізованих киян - з 30 000 грн до 50 000 грн.
Буде збільшено щомісячну фінансову допомогу, яку виплачує місто молодшому медичному персоналу закладів охорони здоров'я столиці, які надають медичну та/або реабілітаційну допомогу - з 2000 грн до 3000 грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ТЦК і син Порошенка. Розповідаємо деталі скандалу і чому експрезидента можуть не пустити в Раду
ТОП-НОВИНИ
|ПАРЄ ухвалила резолюцію про мирні переговори щодо України
|Битва за зброю. У чому суть конфлікту навколо Агенції оборонних закупівель і як він розвивається
|Безрукова поновилася у статусі керівника АОЗ за даними держреєстру
|Олігарх проти Левіафана: чому Ілон Маск вирішив «повернути Європі колишню велич»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топ функцій сучасних пральних машин, які справді корисні
У РУБРИЦІ
|ТЦК і син Порошенка. Розповідаємо деталі скандалу і чому експрезидента можуть не пустити в Раду
|Литва передала Україні ПЗРК малої дальності
|Триває тиск правоохоронців на міську владу Києва - Кличко
|У ПАРЄ зрештою погодилися схвалити згадку про Путіна, викресливши з неї слово «терорист»
|В Єврокомісії спростовують інформацію про нібито зв'язок мирних переговорів з відновленням транзиту газу РФ в Європу
|ПАРЄ ухвалила резолюцію про мирні переговори щодо України
Бізнес
|Bloomberg: проєкт Stargate на $500 млрд живитимуть альтернативні джерела енергії
|ЄС переходить на будівництво «гігафабрик ШІ» за прикладом американського проєкту Stargate
|Німці почали бойкотувати Tesla через підтримку АдН Маском
|Новий рекорд: Spotify виплатив музичній індустрії понад $10 млрд за 2024 рік
|У Китаї випустили ще одну ШІ-модель, яка має перевершити «гучну» DeepSeek
|У США запідозрили китайський ШІ-стартап DeepSeek у крадіжці даних в OpenAI
|OpenAI випустила спеціальну версію ChatGPT для держустанов