Київрада виділяє 5 млрд грн Силам оборони та підвищує виплати мобілізованим киянам

Київрада на сьогоднішній сесії виділить понад 5 млрд грн на підтримку Сил оборони та безпеки. Про це повідомляє пресслужба КМДА із посиланням на заяву мера столиці Віталія Кличко.

З них 4,9 млрд буде направлено на програму "Захисник Києва". Понад 93 млн грн додатково виділяється на соціальний захист ветеранів та ветеранок. Ще 10 млн грн передбачено як субвенція від столиці до держбюджету України для забезпечення заходів з оборони.

Також Київрада ухвалить рішення щодо збільшення виплати одноразової матеріальної допомоги для мобілізованих киян - з 30 000 грн до 50 000 грн.

Буде збільшено щомісячну фінансову допомогу, яку виплачує місто молодшому медичному персоналу закладів охорони здоров'я столиці, які надають медичну та/або реабілітаційну допомогу - з 2000 грн до 3000 грн.