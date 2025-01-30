Фінансові новини
- |
- 30.01.25
- |
- 17:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ГУР здійснило кібератаку на цифрову інфраструктуру російських «Газпрому» та «Газпромнєфті» - джерела
13:55 30.01.2025 |
Кібергрупа Головного управління розвідки Міноборони України здійснила DDOS-атаку на цифрову інфраструктуру російських "Газпрому" та "Газпромнєфті".
Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела у розвідці, зокрема зазнали удару онлайн-сервіси підприємств, які забезпечують діяльність армії РФ.
Так, з 28 січня клієнти компаній не можуть користуватися особистим кабінетом, послугами онлайн-сервісів та здійснити оплату за пальне з допомогою паливних карт, списати або накопичити бонуси на рахунок.
Представники "Газпрому", відповідаючи на скарги клієнтів, вказували, що наразі спостерігається "тимчасовий технічний збій", не пояснюючи характер і причини такого "збою". Коли робота онлайн-сервісів може бути відновлена, не повідомляють.
"Сьогоднішні проблеми російських водіїв - це привіт від наших побратимів з 1918 року, Героїв бою під Крутами, які понад сто років тому дали тягла злочинним російським бандам наркомана Муравйова. Сьогодні ми продовжуємо справу тодішніх захисників Києва як на фронті, так і в кіберпросторі. Слава Україні", - зазначили джерела.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ТЦК і син Порошенка. Розповідаємо деталі скандалу і чому експрезидента можуть не пустити в Раду
ТОП-НОВИНИ
|ПАРЄ ухвалила резолюцію про мирні переговори щодо України
|Битва за зброю. У чому суть конфлікту навколо Агенції оборонних закупівель і як він розвивається
|Безрукова поновилася у статусі керівника АОЗ за даними держреєстру
|Олігарх проти Левіафана: чому Ілон Маск вирішив «повернути Європі колишню велич»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топ функцій сучасних пральних машин, які справді корисні
У РУБРИЦІ
|ТЦК і син Порошенка. Розповідаємо деталі скандалу і чому експрезидента можуть не пустити в Раду
|Литва передала Україні ПЗРК малої дальності
|Триває тиск правоохоронців на міську владу Києва - Кличко
|У ПАРЄ зрештою погодилися схвалити згадку про Путіна, викресливши з неї слово «терорист»
|В Єврокомісії спростовують інформацію про нібито зв'язок мирних переговорів з відновленням транзиту газу РФ в Європу
|ПАРЄ ухвалила резолюцію про мирні переговори щодо України
Бізнес
|Bloomberg: проєкт Stargate на $500 млрд живитимуть альтернативні джерела енергії
|ЄС переходить на будівництво «гігафабрик ШІ» за прикладом американського проєкту Stargate
|Німці почали бойкотувати Tesla через підтримку АдН Маском
|Новий рекорд: Spotify виплатив музичній індустрії понад $10 млрд за 2024 рік
|У Китаї випустили ще одну ШІ-модель, яка має перевершити «гучну» DeepSeek
|У США запідозрили китайський ШІ-стартап DeepSeek у крадіжці даних в OpenAI
|OpenAI випустила спеціальну версію ChatGPT для держустанов