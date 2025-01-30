ГУР здійснило кібератаку на цифрову інфраструктуру російських «Газпрому» та «Газпромнєфті» - джерела

Кібергрупа Головного управління розвідки Міноборони України здійснила DDOS-атаку на цифрову інфраструктуру російських "Газпрому" та "Газпромнєфті".

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела у розвідці, зокрема зазнали удару онлайн-сервіси підприємств, які забезпечують діяльність армії РФ.

Так, з 28 січня клієнти компаній не можуть користуватися особистим кабінетом, послугами онлайн-сервісів та здійснити оплату за пальне з допомогою паливних карт, списати або накопичити бонуси на рахунок.

Представники "Газпрому", відповідаючи на скарги клієнтів, вказували, що наразі спостерігається "тимчасовий технічний збій", не пояснюючи характер і причини такого "збою". Коли робота онлайн-сервісів може бути відновлена, не повідомляють.

"Сьогоднішні проблеми російських водіїв - це привіт від наших побратимів з 1918 року, Героїв бою під Крутами, які понад сто років тому дали тягла злочинним російським бандам наркомана Муравйова. Сьогодні ми продовжуємо справу тодішніх захисників Києва як на фронті, так і в кіберпросторі. Слава Україні", - зазначили джерела.