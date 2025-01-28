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АНАЛІТИКА

Суд змінив народному депутату Тищенку запобіжний захід

23:53 27.01.2025 |

Політика

 

Суд у Дніпрі у понеділок, 27 січня, переобрав народному депутату України Миколі Тищенку запобіжний захід, змінивши домашній арешт на цілодобовий домашній арешт.

Як передає "Суспільне", цього дня продовжилося підготовче засідання у справі народного депутата, а також колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен" Дмитра Мазохи. Присутність Тищенка на судовому засіданні забезпечувалась відеозв'язком.

Як зазначає видання, прокурор попросив суд переобрати запобіжний захід, оскільки народний депутат може переховуватися від правоохоронних органів, а також погрожувати свідкам. У результаті суддя погодила переобрання запобіжного заходу та призначила Тищенку два місяці цілодобового арешту, повідомляє "Суспільне".

Справа Тищенка

За даними слідства, група осіб, перебуваючи 20 червня 2024 року у місті Дніпро, діючи за вказівкою народного депутата України та за попередньою змовою між собою, із застосуванням фізичної сили та спецзасобів протиправно позбавили волі колишнього військовослужбовця ЗСУ. При цьому вони завдали потерпілому тілесні ушкодження та незаконно утримували протягом певного часу.

Правоохоронці 17 грудня скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата за фактом незаконного позбавлення волі людини. До 23 грудня Тищенко перебував під домашнім арештом.

Підготовче засідання у справі розпочалося 20 грудня, проте народний депутат на нього не з'явився. Також Тищенко не з'явився і на судове засідання, що відбулося 23 грудня. Як з'ясувалося пізніше, нардеп звернувся до медичного закладу у Києві зі скаргами на здоров'я. Лікарі попередньо діагностували у Тищенка ішемічну хворобу серця. Втім, вже 8 січня Тищенко з'явився на засідання Верховної Ради.

За матеріалами: Deutsche Welle
 

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