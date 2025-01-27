Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У ПАРЄ погодилися розробити рекомендації до позиції Європи щодо миру в Україні

 

Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у понеділок вранці затвердило рішення про термінові дебати щодо України та "мирних переговорів".

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

У понеділок опівдні у Страсбурзі починає роботу зимова сесія ПАРЄ, на якій запланували ухвалити кілька рішень у форматі "термінових дебатів" стосовно східноєвропейського регіону. Бюро, тобто керівний орган асамблеї, у понеділок погодило це рішення, далі воно має бути формально затверджене у сесійній залі.

України стосується передусім рішення за робочою назвою "Зобов'язання Європи щодо справедливого та сталого миру в Україні". Цей документ буде готуватися протягом сесії і, як очікується, окреслить бачення парламентарів щодо європейської ролі у майбутніх мирних переговорах. Цей документ буде ухвалений у четвер у другій половині дня.

Також Бюро схвалило рішення про термінові дебати і розробку документа про ситуацію в Білорусі на тлі так званих "виборів" Лукашенка.

Найгарячіша дискусія на сесії очікується стосовно Грузії щодо політичних санкцій у Раді Європи щодо неї. "Європейська правда" слідкуватиме за перебігом подій у Страсбурзі.

Як відомо, грузинська опозиція закликала ПАРЄ не визнавати повноваження делегації Грузії.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9479
  0,0226
 0,05
EUR
 1
 44,1460
  0,2292
 0,52

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6442  0,07 0,17 42,3046  0,04 0,09
EUR 43,4635  0,08 0,18 44,3765  0,08 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9600  0,00 0,00 41,9800  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес