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У ПАРЄ погодилися розробити рекомендації до позиції Європи щодо миру в Україні
12:26 27.01.2025 |
Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у понеділок вранці затвердило рішення про термінові дебати щодо України та "мирних переговорів".
Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".
У понеділок опівдні у Страсбурзі починає роботу зимова сесія ПАРЄ, на якій запланували ухвалити кілька рішень у форматі "термінових дебатів" стосовно східноєвропейського регіону. Бюро, тобто керівний орган асамблеї, у понеділок погодило це рішення, далі воно має бути формально затверджене у сесійній залі.
України стосується передусім рішення за робочою назвою "Зобов'язання Європи щодо справедливого та сталого миру в Україні". Цей документ буде готуватися протягом сесії і, як очікується, окреслить бачення парламентарів щодо європейської ролі у майбутніх мирних переговорах. Цей документ буде ухвалений у четвер у другій половині дня.
Також Бюро схвалило рішення про термінові дебати і розробку документа про ситуацію в Білорусі на тлі так званих "виборів" Лукашенка.
Найгарячіша дискусія на сесії очікується стосовно Грузії щодо політичних санкцій у Раді Європи щодо неї. "Європейська правда" слідкуватиме за перебігом подій у Страсбурзі.
Як відомо, грузинська опозиція закликала ПАРЄ не визнавати повноваження делегації Грузії.
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