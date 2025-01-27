Фінансові новини
- |
- 27.01.25
- |
- 09:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У США обговорюють продаж Україні зброї коштом заморожених активів Росії
08:44 27.01.2025 |
Американський президент Дональд Трамп не виключає можливості закупівлі американської зброї для України на гроші, отримані від заморожених російських активів.
Про це заявив в інтерв'ю Fox News майбутній спеціальний представник з питань України і Росії Кіт Келлог, цитує "Європейська правда".
Відповідаючи на запитання щодо можливості використання Україною російських активів для закупівлі американської зброї, Келлогг сказав, що "це предмет дискусії".
"Ми завжди про це неодноразово говорили про використання російських заморожених активів для купівлі американської зброї. І це буде обговорюватися з президентом", - запевнив він.
Нагадаємо, 10 січня Україна отримала перший транш у розмірі 3 млрд євро із суми, яку Євросоюз виділив на спільний кредит "Групи семи" для України, для погашення якого використають заморожені активи РФ.
А наприкінці грудня Україна отримала від США перший транш із запланованих 20 млрд доларів американського внеску.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Генерал Галушкін: судові процеси, що зараз тривають, можуть вплинути на рішучість командирів та дії
|Найбільший НПЗ Роснєфті призупинив постачання пального після атаки українських дронів, – Reuters
|Путін: Росія готова до перемовин щодо України
|Єврокомісія передала Раді перший скринінговий звіт у рамках переговорів про вступ України до ЄС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Туалетний столик: як облаштувати ідеальний куточок для краси, зручності та гармонії у вашій спальні.
У РУБРИЦІ
|ЗМІ: США заморожують допомогу іноземним державам, але військової допомоги Україні не стосується
|У США обговорюють продаж Україні зброї коштом заморожених активів Росії
|Ізраїль міг розпочати постачання Україні трофейної зброї
|Скандал з закупівлями зброї: МО змінить голову АОЗ
|У Раді розкритикували нещодавні арешти генералів ЗСУ
|Нардепи від «Євросолідарності» написали клопотання про взяття генерала Галушкіна на поруки
Бізнес
|Volkswagen не представить нові електромобілі раніше 2026 року
|Google Gemini замінить Bixby у Samsung Galaxy S25 і зможе виконувати кілька задач одночасно
|Ілон Маск ставить під сумнів фінансування проєкту Stargate для розвитку ШІ, на який планують виділити до $500 млрд
|Canon представила 410 МП сенсор, який може знімати відео з роздільною здатністю 24K
|Seagate представила жорсткий диск із рекордною ємністю 36 ТБ
|Китай встановив світовий рекорд в утриманні плазми та став на крок ближче до термоядерного синтезу
|TikTok погодиться на угоду, щоб залишитися доступним у США