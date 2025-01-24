Мерц заявив, що Україна повинна перемогти і повернути собі всю територію

Лідер консервативного ХДС, кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що припинення війни Росії проти України буде одним із його стратегічних пріоритетів у випадку обрання канцлером.

Про це він заявив на заході в Берліні у четвер, 23 січня, цитує Der Spiegel, пише "Європейська правда".

Як передає видання, Мерц пообіцяв Україні, що продовжить підтримку. Він наголосив, що припинення агресивної війни Росії проти України буде одним із стратегічних пріоритетів очолюваного ним уряду.

Однак він акцентував, що Україна повинна "виграти війну".

"Перемога означає відновлення територіальної цілісності з демократично легітимним урядом, що здійснює власний державний суверенітет", - сказав Мерц.

За його словами, Україна також повинна бути вільною у виборі своїх політичних і військових альянсів.

Кандидат у німецькі канцлери не став прямо коментувати суперечки навколо можливого пакету допомоги у розмірі 3 млрд євро для фінансування подальших поставок озброєнь.

Як і чинний канцлер Олаф Шольц, Мерц заявив, що Німеччина не повинна ставати стороною війни.

ХДС/ХСС включив підтримку України та обіцянку розширення санкцій проти Росії у свою передвиборчу програму.