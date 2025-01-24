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Трамп: справді хочу зустрітись з Путіним і покласти край війні
23:17 23.01.2025 |
Президент США Дональд Трамп підтвердив наміри зустрітись із господарем Кремля Владіміром Путіним, назвавши метою такої зустрічі припинення розвʼязаної Росією повномасштабної війни в Україні.
Про це він сказав під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в четвер, 23 січня, передає "Європейська правда".
Трамп, говорячи про міжнародні контакти, заявив про "дуже важливу" річ: "Я справді хочу отримати змогу незабаром зустрітись із Путіним і покласти край війні".
"І це не з погляду економіки чи чогось ще - це з погляду мільйонів життів, які втрачаються. Прекрасних молодих людей убивають на полі бою", - додав він, назвавши події в Україні "різаниною" та "жахливою війною".
Американський президент не уточнив, як саме він планує завершити війну та що буде обговорювати з Путіним.
За даними ЗМІ, Трамп доручив підготувати телефонну розмову з Владіміром Путіним, яка матиме на меті організацію зустрічі.
Напередодні президент США зажадав від Росії "укласти угоду" для завершення війни в Україні, пообіцявши в протилежному випадку посилення санкцій і тарифів проти Москви.
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