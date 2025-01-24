Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп: справді хочу зустрітись з Путіним і покласти край війні

 

Президент США Дональд Трамп підтвердив наміри зустрітись із господарем Кремля Владіміром Путіним, назвавши метою такої зустрічі припинення розвʼязаної Росією повномасштабної війни в Україні.

Про це він сказав під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в четвер, 23 січня, передає "Європейська правда".

Трамп, говорячи про міжнародні контакти, заявив про "дуже важливу" річ: "Я справді хочу отримати змогу незабаром зустрітись із Путіним і покласти край війні".

"І це не з погляду економіки чи чогось ще - це з погляду мільйонів життів, які втрачаються. Прекрасних молодих людей убивають на полі бою", - додав він, назвавши події в Україні "різаниною" та "жахливою війною".

Американський президент не уточнив, як саме він планує завершити війну та що буде обговорювати з Путіним.

За даними ЗМІ, Трамп доручив підготувати телефонну розмову з Владіміром Путіним, яка матиме на меті організацію зустрічі.

Напередодні президент США зажадав від Росії "укласти угоду" для завершення війни в Україні, пообіцявши в протилежному випадку посилення санкцій і тарифів проти Москви.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9751
  0,0574
 0,14
EUR
 1
 43,6709
  0,2026
 0,46

Курс обміну валют на вчора, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7769  0,10 0,23 42,4188  0,12 0,28
EUR 43,5288  0,00 0,00 44,3015  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9700  0,08 0,19 41,9850  0,09 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес