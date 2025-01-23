Фінансові новини
- |
- 23.01.25
- |
- 15:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рютте застеріг від швидкого закінчення війни переговорами
14:36 23.01.2025 |
Перемога Росії у війні підірве силу Північноатлантичного альянсу, а відновлення довіри до нього коштуватиме трильйони доларів, тому союзники повинні "активізувати і не скорочувати підтримку" України, заявив у четвер, 23 січня, генеральний секретар НАТО Марк Рютте на полях Всесвітнього економічного форуму в швейцарському Давосі.
"Якщо Україна програє, то відновлення стримуючого потенціалу решти країн НАТО буде коштувати набагато, набагато дорожче, ніж те, що ми плануємо в даний момент з точки зору збільшення наших витрат і нарощування нашого промислового виробництва. Це будуть не мільярди, це будуть трильйони", - цитує Рютте агентство Associated Press.
Генсек також застеріг від швидкого закінчення війни на невигідних для України умовах. "Якби ми уклали погану угоду, це означало б лише те, що ми побачимо президента Росії, який "дає п'ять" лідерам Північної Кореї, Ірану та Китаю, а ми не можемо з цим погодитися", - сказав Рютте, зауваживши, що з "геополітичної точки зору це було б великою, великою помилкою".
Рютте: Україна ще недостатньо сильна для мирних переговорів
Раніше Рютте заявляв що переговорні позиції України щодо завершення війни поки що недостатньо сильні, щоб зупинити російську агресію.
Також, на думку генсека, "в майбутньому Україна повинна стати членом НАТО, бо це те, що ми їй пообіцяли".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Нацбанк підвищив облікову ставку до 14,5%
|Справа генералів. Що означають арешти екскомандирів ЗСУ
|Фракція «Голос» видала заяву із засудженням переслідування та дискредитації військових з боку правоохоронних органів
|Міноборони не погодило рішення наглядової ради Агентства оборонних закупівель продовжити контракт із його головою
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Туалетний столик: як облаштувати ідеальний куточок для краси, зручності та гармонії у вашій спальні.
У РУБРИЦІ
|Рютте застеріг від швидкого закінчення війни переговорами
|Рютте заявив, що Європа може фінансувати американську зброю для України
|Принцип «нічого про Україну без України» особливо важливий зараз, особливо після заяви Трампа - президентка Європарламенту
|Мінекономіки направило до Єврокомісії звіт про виконання плану для Ukraine Facility
|Україна має вести будь-які переговори тільки з позиції сили в перспективі три-шість місяців - президент Фінляндії
|Справа генералів. Що означають арешти екскомандирів ЗСУ
|Фракція «Голос» видала заяву із засудженням переслідування та дискредитації військових з боку правоохоронних органів
Бізнес
|Google вирішив додатково інвестувати $1 мільярд у конкурента OpenAI
|«Дочка» Alphabet може розпочати випробування розроблених ШІ ліків уже цьогоріч - FT
|Конкурент CapCut: Meta анонсувала мобільний редактор для відео Edits
|Apple розповіла, які нововведення з’являться в iOS 18.3
|Трамп помилував засновника Silk Road у даркнеті. Його засудили на два довічних
|З лютого Microsoft буде автоматично зберігати вхід у ваш обліковий запис
|Трамп не проти, щоб TikTok купив Маск або Еллісон