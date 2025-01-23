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АНАЛІТИКА

Рютте застеріг від швидкого закінчення війни переговорами

 

Перемога Росії у війні підірве силу Північноатлантичного альянсу, а відновлення довіри до нього коштуватиме трильйони доларів, тому союзники повинні "активізувати і не скорочувати підтримку" України, заявив у четвер, 23 січня, генеральний секретар НАТО Марк Рютте на полях Всесвітнього економічного форуму в швейцарському Давосі.

"Якщо Україна програє, то відновлення стримуючого потенціалу решти країн НАТО буде коштувати набагато, набагато дорожче, ніж те, що ми плануємо в даний момент з точки зору збільшення наших витрат і нарощування нашого промислового виробництва. Це будуть не мільярди, це будуть трильйони", - цитує Рютте агентство Associated Press.

Генсек також застеріг від швидкого закінчення війни на невигідних для України умовах. "Якби ми уклали погану угоду, це означало б лише те, що ми побачимо президента Росії, який "дає п'ять" лідерам Північної Кореї, Ірану та Китаю, а ми не можемо з цим погодитися", - сказав Рютте, зауваживши, що з "геополітичної точки зору це було б великою, великою помилкою".

Рютте: Україна ще недостатньо сильна для мирних переговорів

Раніше Рютте заявляв що переговорні позиції України щодо завершення війни поки що недостатньо сильні, щоб зупинити російську агресію.

Також, на думку генсека, "в майбутньому Україна повинна стати членом НАТО, бо це те, що ми їй пообіцяли".
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

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