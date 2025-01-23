Рютте заявив, що Європа може фінансувати американську зброю для України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав США продовжити постачання Україні і заявив, що Європа заплатить за це.

Про це він заявив на заході в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Глава НАТО заявив, що альянс повинен більше інвестувати в оборону, нарощувати оборонне промислове виробництво і взяти на себе більшу частку витрат на допомогу Україні.

"Щодо України, нам потрібно, щоб США також залишалися залученими", - сказав Рютте.

Він наголосив, що якщо нова адміністрація Дональда Трампа буде готова продовжувати постачати Україну зі своєї оборонно-промислової бази - рахунок буде оплачений європейцями.

"Я в цьому абсолютно переконаний, ми повинні бути готові до цього", - заявив він.

Також Рютте повністю підтримав кампанію тиску Трампа на Росію, спрямовану на припинення війни в Україні.

Коментар генерального секретаря пролунав після того, як президент США заявив на початку цього тижня, що Європейський Союз повинен робити більше для підтримки України.

Зазначимо, глава дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала ці слова Трампа та акцентувала, що Європа була найбільшим донором.