Принцип «нічого про Україну без України» особливо важливий зараз, особливо після заяви Трампа - президентка Європарламенту

Принцип "нічого про Україну без України" особливо важливий зараз, зокрема після останньої заяви президента США Дональда Трампа про РФ і закінчення її війни проти українців, заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола.

"Я думаю, що "нічого про Україну без України" ніколи не було так важливо, особливо в останні години після заяви президента Трампа", - сказала вона на панельній дискусії Ukraine: The Road Ahead на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Водночас Мецола задалася питанням про те, "чи означатиме це, що ті держави-члени, які, можливо, були більш неохочі, ніж інші, продовжувати застосовувати санкції проти Росії, змінять курс".

Також вона наголосила, що не в інтересах ЄС і не в інтересах США, щоб РФ контролювала Київ. Президентка Європарламенту наголосила на важливості єдності та рішучості на тлі того, "коли ми вступаємо в нову фазу обговорень із новою адміністрацією Сполучених Штатів".

"Тож якщо цей твіт був стартовим майданчиком для, скажімо так, нового курсу того, як ми обговорювали і давайте обговорювати, але нічого більше про Україну без України. Тому що в іншому випадку ми не зробимо послугу ні Європейському Союзу, ні Україні, ні, звісно, ні Сполученим Штатам", - упевнена Мецола.

Раніше президент США Дональд Трамп закликав Володимира Путіна скоріше укласти угоду про припинення війни в Україні, інакше запровадить високі податки, тарифи та санкції.

"Якщо ми не укладемо "угоду", до того ж незабаром, у мене не залишиться іншого вибору, окрім як запровадити високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам-учасницям. Давайте покінчимо з цією війною, яка ніколи б не розпочалася, якби я був президентом!" - написав Трамп у Truth Social.

За словами президента США, "ми можемо зробити це легким або важким шляхом - і легкий шлях завжди кращий". Він наголосив, що настав час "укласти угоду" і "більше не має бути втрачено жодного життя".

Окремо Трамп заявив, що не хоче нашкодити Росії. Крім того, він зазначив, що "ми ніколи не маємо забувати, що Росія допомогла нам виграти Другу світову війну, втративши при цьому майже 60 000 000 життів". "З огляду на все це, я маю намір надати Росії, чия економіка зазнає краху, і президенту Путіну дуже велику послугу. Домовтеся зараз і припиніть цю безглузду війну! Вона стане тільки гірше", - заявив Трамп.