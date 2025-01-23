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Україна має вести будь-які переговори тільки з позиції сили в перспективі три-шість місяців - президент Фінляндії
12:06 23.01.2025 |
Президент Фінляндії Александр Стубб заявляє про необхідність продовжувати фінансову, військову і політичну підтримку України, розпочату після повномасштабного вторгнення РФ, щоб Україна могла розпочинати мирні переговори з позиції сили.
"Для мене план перемоги лінійний і складається з трьох етапів. Перший - короткостроковий. У короткостроковій перспективі нам потрібно продовжувати фінансову, військову і політичну підтримку, яку ми надавали Україні протягом останніх трьох років", - сказав Стубб у четвер на "Українському сніданку" в Давосі, організованому Фондом Віктора Пінчука.
Він також дав зрозуміти, що очікує проведення переговорів про припинення війни в Україні через три-шість місяців.
"Ми маємо думати наперед про те, що ми зробимо за ці три-шість місяців... Україна має розпочинати будь-які переговори з позиції сили. І нам потрібно продовжувати просувати ідею, що жодних переговорів без України", - наголосив президент Фінляндії.
Стубб зазначив, що бачить позитивні сигнали в цьому напрямі від адміністрації нового президента США Дональда Трампа. "У мене є відчуття і передчуття, що вершитель доль у цій справі, президент Трамп, теж це бачить, як і генерал Келлог", - сказав він.
"Пам'ятаєте розмову перед виборами в США про те, що США відвернуться від України?... З того, що я чую від Трампа, і з того, що я чую сьогодні на відео, я просто не бачу, щоб це сталося. Насправді я вельми натхнений наявним станом справ", - сказав глава Фінської держави.
"Для Фінляндії насамперед - перемога України. Ось чому ми п'ятий за величиною прихильник України і продовжуватимемо бути такими в майбутньому", - наголосив Стубб.
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