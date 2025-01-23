Глава дипломатії ЄС відповіла на критику Трампа щодо допомоги Україні

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала слова нового американського президента Дональда Трампа щодо того, що Європа відстає у допомозі Україні від США, й наполягла на тому, що ЄС повинен мати місце за столом мирних переговорів, коли настане час.

Про це вона сказала в інтерв'ю агентству Reuters, пише "Європейська правда".

21 січня Трамп заявив, що Сполучені Штати фінансують допомогу Україні на $200 млрд більше, ніж Європа.

"Це смішно. Тому що це впливає на них набагато більше. Між нами океан", - сказав тоді він.

У відповідь на це Каллас сказала, що Європа була найбільшим донором.

"За моїми підрахунками, ми надали Україні понад 134 млрд євро. Це робить нас найбільшим міжнародним донором", - заявила вона у відповідь на питання щодо коментарів президента США щодо того, що Європа повинна платити більше.

Каллас акцентувала, що важливо, щоб Європа брала участь у переговорах про припинення російсько-української війни.

"Які б переговори чи домовленості не відбувалися між Росією та Україною, це також стосується і Європи. Тому "нічого про Європу без Європи" також є головним тут", - наголосила вона.

Каллас висловила певний оптимізм щодо того, що ЄС зможе домовитися про продовження санкцій проти Росії до закінчення терміну їх дії наприкінці місяця.

"Я не бачу причин для послаблення або скасування санкцій зараз. Причина мого оптимізму полягає в тому, що ми завжди досягали єдності і зберігали її до цього часу, тому я впевнена, що і цього разу у нас все вийде", - сказала вона, маючи на увазі попередні дискусії щодо санкцій.

За її словами, посадовці ЄС вивчають, що ще можна зробити з російськими активами, замороженими всередині блоку.

Зазначимо, що у перший день свого президентства Трамп заявив, що очільник Кремля Владімір Путін руйнує Росію, не завершуючи війну.

Пізніше він заявив, що готовий розглянути посилення санкцій проти Росії, якщо та не погодиться на переговори про завершення війни в Україні.

Сам Путін, вітаючи Трампа із вступом на посаду президента США, заявив про готовність до діалогу щодо розв'язаної ним війни проти України.

22 січня писали, що Трамп закликав Росію "укласти угоду" для завершення війни в Україні, пообіцявши в протилежному випадку посилення санкцій і тарифів проти Москви.