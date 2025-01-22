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Артур Еш
Україна домовилася з Норвегією про нові інвестиції та оборонну співпрацю
16:51 22.01.2025 |
Україна домовилася з Норвегією про посилення оборонної співпраці. Також країна пообіцяла направити нові інвестиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в X (Twitter).
Глава МЗС на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі провів зустріч з міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейде.
За словами Сибіги, Україна та Норвегія домовилися про розширення двостороннього оборонно-промислового співробітництва та збільшення інвестицій в Україну.
"Я ціную непохитну відданість Норвегії зміцненню України та спільній роботі для досягнення миру через силу", - додав український міністр.
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