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АНАЛІТИКА

Україна домовилася з Норвегією про нові інвестиції та оборонну співпрацю

 

Україна домовилася з Норвегією про посилення оборонної співпраці. Також країна пообіцяла направити нові інвестиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в X (Twitter).

Глава МЗС на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі провів зустріч з міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейде.

За словами Сибіги, Україна та Норвегія домовилися про розширення двостороннього оборонно-промислового співробітництва та збільшення інвестицій в Україну.

"Я ціную непохитну відданість Норвегії зміцненню України та спільній роботі для досягнення миру через силу", - додав український міністр.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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