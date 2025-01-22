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Литва передала Україні новий пакет військової допомоги
22:57 21.01.2025 |
Литва 20 січня передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли безпілотники литовського виробництва. Про це повідомило Міністерство оборони Литви у соцмережі Х.
У повідомленні зазначено, що разом із дронами Україна отримала військові вантажівки, тепловізійні камери та п'ятитонні телескопічні навантажувачі. Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне наголосила, що підтримка України має залишатися інтенсивною, адже це безпосередньо впливає на безпеку самої Литви.
"Ми не можемо сповільнювати темпи підтримки України, оскільки забезпечення її безпеки означає забезпечення нашої власної безпеки. Ми маємо стільки ж часу, скільки й Україна", - підкреслила Шакалієне, додавши, що усунення бюрократичних бар'єрів дозволить пришвидшити постачання військової допомоги.
Раніше, у жовтні 2024 року, литовське Міністерство оборони повідомляло про плани передачі близько 5 тисяч безпілотників для потреб українських Сил оборони. Проте, за інформацією литовського суспільного мовника LRT від 11 січня 2025 року, значна частина цих дронів все ще перебуває на складах у Литві. Колишній міністр оборони Лаурінас Кащюнас пояснив це бюрократичними затримками.
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