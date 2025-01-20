Зеленський ввів санкції проти депутатів Бойка, Шуфрича і журналістки Крюкової

Президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти депутатів Верховної Ради Юрія Бойка, Нестора Шуфрича, а також журналістки видання "Страна" Світлани Крюкової.

Оголошуючи про підписання санкційних указів президент наголосив, що вони покликані, зокрема, "заблокувати пропагандистів, які працюють на Росію, осіб, які перейшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну".

В переліку тих, хто потрапив під санкції - 18 осіб, серед яких не лише українські посадовці та журналісти, але й російські діячі естради і музиканти.

Також обмеження введенні щодо російського шахіста Сергія Карякін, який публічно підтримував військову агресію РФ проти України.

Крім того, в списку є російсько-український бізнесмен Костянтин Григоришин.

Серед українських політиків, крім Шуфрича і Бойка, під санкції потрапили ексголова Комуністичної партії Петро Симоненко, колишні члени ОПЗЖ і Партії регіонів Олег Волошин, Євген Мураєв, Леонід Литвинов і Леонід Байсаров.

Водночас слід зауважити, що на території України на даний час перебувають лише двоє - Нестор Шуфрич і Юрій Бойко.

Шуфрич з 15 вересня 2023 року перебуває за ґратами в Києві після того, як правоохоронці повідомили йому про підозру в держзраді.

За версією слідства, депутат виконував завдання колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимира Сивковича, який в 2014 році втік в Росію і став працювати на ФСБ РФ. Начебто саме виконуючи його вказівки Шуфрич систематично у своїх виступах та інтерв'ю "публічно поширював наративи держави-агресора, що проводить підривну діяльність проти України". Сам депутат заперечує провину.

Юрій Бойко, що був співголовою фракції ОПЗЖ в парламенті, не потрапив під кримінальне переслідування після початку повномасштабного російського вторгнення.

Він очолив нову парламентську групу "Платформа за життя та мир". Але 14 грудня 2024 року Бойко опублікував у соцмережах проросійську заяву про "радикалів в Україні, які перейменовують міста", "заборону говорити рідною мовою" і "насильство над людьми".

Вона викликала великий резонанс в Україні, а СБУ зранку 17 грудня викликала політика на "розмову". Там він мав детально пояснити свої останні заяви.

Після відвідин СБУ Бойко вибачився перед українцями та назвав Путіна воєнним злочинцем.

Санкції, введені Зеленським проти Бойка і Шуфрича, суттєво відрізняють.

Якщо першого лише позбавили держнагород (в серпні 2004 року Бойко отримав найвище звання - Герой України), то на Шуфрича накладено максимальний перелік обмежень, включно з блокуванням активів.

Такий самий об'єм санкцій накладено на Світлану Крюкову.

40-річна журналістка, художниця, письменниця і перший заступник головного редактора видання "Страна" влітку 2024 року повідомила про "призупинення журналістської діяльності" і вихід в декрет.

"Я вирішила зробити те, від чого ухилялась все життя, шарахалась і зневажала, як будь яка ділова жінка, укушена фемінізмом. Я вирішила прислухатися до нашого президента і наслідувати його пораді - іду підвищувати демографічну ситуацію в країні. Я йду в декрет", - написала вона в фейсбуці 9 липня.

В серпні 2021 року Зеленський на виконання рішення РНБО ввів санкції проти видання "Страна" і його головреда Ігоря Гужви.

Причиною стала - "антиукраїнська діяльність" цього ЗМІ. Однак "Страна", попри санкції, продовжувала публікувати інформацію, використовуючи інші домени і субдомени, обходячи таким чином заборони.

В санкціях, введених проти Крюкової, окремо прописано необхідність блокування цих вебресурсів, а саме strana.ua, strana.news, strana.one, strana.digital, strana.today, ctrana.news, а також сторінок видання в соцмережах.

Крюкова рішення Зеленського прокоментувала у своєму фейсбуці. Вона написала, що "розчарована" санкціями і буде їх оскаржувати.

"Завтра йду оскаржувати указ президента у Верховному суді. Одним судом більше, одним менше. І не тому, що я люблю завантажувати роботою своїх адвокатів, а тому, що я глибоко вірю поважаю свою країну, де я живу і вірю у неї як у правову державу, де мораль, честь і закон йдуть пліч-о-пліч", - написала вона.