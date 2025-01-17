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АНАЛІТИКА

Україна отримає $3,3 млрд гуманітарної допомоги від ООН - Зеленський

 

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з делегацією ООН повідомив, що організація цього року надасть $3,3 млрд. на гуманітарну підтримку України.

«Ми глибоко цінуємо всю підтримку України й особливо вдячні за рішення виділити цього року 3,3 мільярда доларів на гуманітарну допомогу українському народові», - ідеться в телеграм президента.

Зеленський повідомив, що провів зустріч із делегацією ООН, яку очолювали координатор надзвичайної допомоги Томом Флетчером і верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

Президент зазначив, що делегація відвідала не тільки Київ, а й південні регіони України, а також Дніпровську, Сумську та Харківську області, включно з Куп'янськом.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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