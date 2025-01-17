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АНАЛІТИКА

Зеленський запросив ООН приєднатися до ініціативи Food from Ukraine з постачання продуктів до Сирії

 

Президент України Володимир Зеленський запросив ООН приєднатися до ініціативи Food from Ukraine з постачання продуктів до Сирії, повідомляє прес-служба глави держави.

«Володимир Зеленський розповів про нещодавно запущену українську гуманітарну ініціативу Food from Ukraine з постачання до Сирії продуктів першої необхідності та запросив ООН і її держави-члени долучитися до цієї програми», - ідеться в повідомленні.

Під час зустрічі з делегацією ООН на чолі із заступником генерального секретаря з гуманітарних питань, координатором надзвичайної допомоги Томом Флетчером і Верховним комісаром у справах біженців Філіппо Гранді також обговорили можливість подальшого використання українського досвіду з надання гуманітарної допомоги постраждалому населенню в інших країнах світу.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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