Президент України Володимир Зеленський запросив ООН приєднатися до ініціативи Food from Ukraine з постачання продуктів до Сирії, повідомляє прес-служба глави держави.

«Володимир Зеленський розповів про нещодавно запущену українську гуманітарну ініціативу Food from Ukraine з постачання до Сирії продуктів першої необхідності та запросив ООН і її держави-члени долучитися до цієї програми», - ідеться в повідомленні.

Під час зустрічі з делегацією ООН на чолі із заступником генерального секретаря з гуманітарних питань, координатором надзвичайної допомоги Томом Флетчером і Верховним комісаром у справах біженців Філіппо Гранді також обговорили можливість подальшого використання українського досвіду з надання гуманітарної допомоги постраждалому населенню в інших країнах світу.