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АНАЛІТИКА

JATEC НАТО для України запрацює із середини лютого – головком альянсу з трансформації Вандьє

 

Верховний головнокомандувач НАТО з трансформації адмірал П'єр Вандьє (Pierre Vandier) каже, що Центр спільного аналізу, навчання та освіти НАТО для України запрацює з середини лютого цього року (JATEC, Joint Analysis Training and Education Centre).

"Моє перше завдання - підтримати Україну... Я роблю це з JATEC. JATEC був схвалений Північноатлантичною Радою 16 грудня і буде запущений у середині лютого. І тому ми дамо там, у Бидгощі в Польщі, перші інструменти, щоб цей центр запрацював", - сказав він у четвер у Брюсселі на пресконференції після засідання Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів.

Вандьє переконаний, що JATEC - це об'єднання найкращого з досвіду ведення бойових дій НАТО з цивільним досвідом, оскільки це "військово-цивільний центр, який має справу з проблемами України, з їхніми довгостроковими зусиллями для досягнення перемоги". "Ми впровадимо деякі програми, частина з них будуть таємними, щоб розвивати навички, можливості, щоб домогтися перемоги. І це принесе НАТО сильний військовий досвід з України. Це матиме обопільну користь", - вважає адмірал.

Головком із трансформації зазначив, що у військову сферу приходять нові технології. "Як ми бачимо в Україні, ми стикаємося з новими військовими інструментами. Приклад України, яка змогла повністю заблокувати Чорне море і яка перебуває в сильній грі на виснаження проти російського флоту, є гарним прикладом того, що відбувається в новій перспективі ведення бойових дій... Робототехніка, безпілотники, ШІ, квантові технології - і список іще більший. І тому моя робота полягає в тому, щоб переконатися: те, що ми підготували для сьогоднішнього вечора, все ще підходить для завтрашнього дня, тобто через рік, через чотири роки, через 10 років. І щоб у нас усе ще була військова перевага", - окреслив Вандьє своє завдання.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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