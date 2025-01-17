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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Впливовий комітет Палати представників США очолить критик допомоги Україні

 

Спікер Палати представників США Майк Джонсон обрав на посаду голови впливового комітету з питань розвідки критика допомоги Україні Ріка Кроуфорда.

Про це стало відомо агентству Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Про призначення Кроуфорда головою впливового комітету з питань розвідки нижньої палати Конгресу стало відомо менш ніж через день після несподіваного усунення з цієї посади "яструба" Майка Тернера.

Джонсон пояснив своє рішення тим, що розвідувальне співтовариство потребує "свіжого старту" і що обраний президент США Дональд Трамп не має жодного стосунку до цього.

Водночас, як нагадує Bloomberg, Тернер розійшовся з Трампом у поглядах на Україну, ставши одним з найсильніших її прихильників, і виступав за постійну безпекову допомогу та прискорення її поставок.

Рік Кроуфорд, який очолить комітет з питань розвідки Палати представників, казав, що підтримує військову допомогу Україні, але проти того, щоб "відправляти ваші податки на європейські канікули для оплати зарплат урядовців чи субсидій фермерам якоїсь іншої країни".

У квітні 2024 року він проголосував проти пакета допомоги Україні та союзнками на суму $60,8 млрд, який містив $9 млрд економічної допомоги.

За інформацією ЗМІ, представники обраного президента США Дональда Трампа в розмовах з європейськими партнерами визнають, що не зможуть швидко завершити війну в Україні, та обіцяють продовжити її підтримку.

Водночас у грудні Трамп не виключав можливість зменшення допомоги Києву.
Ключові теги: США
 

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