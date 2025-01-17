Фіцо анонсував зустріч із Зеленським

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що незабаром зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, повідомило в четвер, 16 січня, чеське видання Irozhlas.

"Ми шукаємо іншу дату зустрічі, яка повинна відбутися в найближчі кілька днів", - заявив Фіцо в інтерв'ю журналістам. Можливе місце її проведення він не уточнив.

Конфлікт через транзит російського газу

Фіцо і Зеленський відкрито конфліктують останні кілька тижнів, насамперед через те, що Україна з 1 січня зупинила транзит російського газу.

Наприкінці грудня 2024 року Фіцо здійснив візит до Москви, де зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним, намагаючись прояснити долю газових поставок. На тлі цього Зеленський звинуватив Фіцо в "торгівлі державними інтересами", після чого словацький прем'єр пригрозив припинити постачання електроенергії в Україну та застосувати в Європейському Союзі право вето з питань, що стосуються України.

13 січня Фіцо запросив Зеленського на переговори та запропонував провести зустріч на території Словаччини, натомість Зеленський запросив Фіцо приїхати на переговори в Київ у п'ятницю 17 січня, що словацький прем'єр відхилив.