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Італія посилює підтримку, сучасна зброя вже прямує до України, - Умєров
23:26 16.01.2025 |
Італія посилює військову підтримку України. Черговий пакет зі зброєю, яка допоможе наносити потужні удари, вже в дорозі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра оборони Рустема Умєрова.
За його словами, на зустрічі з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто домовилися про посилення оборонного співробітництва.
"Головна новина - черговий пакет військової допомоги від Італії вже прямує до України. Це сучасне озброєння, яке допоможе нашим воїнам завдавати потужних ударів по ворогу", - зазначив Умєров.
Крім того, Україна та Італія запланували запуск спільних підприємств та інші ініціативи в оборонній сфері. Зі свого боку, Крозетто наголосив на важливості розширення формату "Рамштайн".
Яку зброю постачає Італія
Зазначимо, італійські партнери постачають Україні широкий спектр озброєння і техніки. Зокрема, крилаті авіаційні ракети Storm Shadow для ударів на відстані до 300 км. Крім того, Італія разом із Францією передавала зенітний ракетний комплекс SAMP-T, який здатний збивати балістичні ракети.
Також відомо про постачання самохідних артилерійських установок M109, зенітних ракет, систем Spada і Skyguard, гаубиць PzH-2000 і реактивних систем залпового вогню.
Нагадаємо, раніше на полях "Рамштайну" українська сторона просила Італію поставити ракети для систем протиповітряної оборони. А також бронетранспортери і бойові машини піхоти в рамках ключової ролі Риму в коаліції бронетанкової техніки.
Наприкінці 2024 року уряд Джорджії Мелоні підтримав продовження дозволу на постачання Україні зброї та техніки.
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