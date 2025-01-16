Польща сприятиме відкриттю першого кластера щодо вступу України в ЄС

Польща сприятиме відкриттю першого кластера щодо переговорів про вступ України до Європейського Союзу, а також ще кількох за змоги.

Про це йдеться у спільній заяві президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, підписаній у Варшаві 15 січня, передає "Європейська правда".

Як відомо, Зеленський та Туск зустрілися у Варшаві на початку головування Польщі в Раді ЄС.

У заяві, серед іншого, зазначено, що "Польща сприятиме процесу приєднання України з метою відкриття кластера 1 "Основи" та, за можливості, - інших переговорних кластерів".

Також там наголосили, що Зеленський та Туск погодилися, що безпека та оборона Європи - це спільний інтерес і відповідальність.

"Дефіцит безпеки, що існує у Європі, спричинений насамперед збройною агресією Росії проти України. Ми працюватимемо разом, щоб зупинити російську війну проти України та відновити всеосяжний, справедливий і тривалий мир та безпеку в Європі", - йдеться у заяві.

Як акцентується - обидві сторони підтримуватимуть та просуватимуть "план перемоги", а також Українську формулу миру, які базуються на ключових принципах міжнародного права.

Також Україна та Польща працюватимуть разом з європейськими партнерами, щоб зробити Європу безпечнішою, сильнішою та більш захищеною.

"Це охоплюватиме забезпечення України належною оборонною підтримкою, зокрема використання заморожених російських активів для потреб України, у т. ч. для ефективного функціонування Фонду допомоги Україні в межах Європейського фонду миру", - додали у заяві.

Під час спільної пресконференції Туск пообіцяв, що його країна допоможе Україні прискорити вступ до ЄС, водночас відстоюючи власні інтереси.

Також, як інформували, європейська комісарка з питань розширення Марта Кос переконана, що у 2025 році буде можливо відкрити з Україною перший і тридцять перший кластери в переговорах про членство в ЄС.