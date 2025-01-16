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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Польща сприятиме відкриттю першого кластера щодо вступу України в ЄС
09:29 16.01.2025 |
Польща сприятиме відкриттю першого кластера щодо переговорів про вступ України до Європейського Союзу, а також ще кількох за змоги.
Про це йдеться у спільній заяві президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, підписаній у Варшаві 15 січня, передає "Європейська правда".
Як відомо, Зеленський та Туск зустрілися у Варшаві на початку головування Польщі в Раді ЄС.
У заяві, серед іншого, зазначено, що "Польща сприятиме процесу приєднання України з метою відкриття кластера 1 "Основи" та, за можливості, - інших переговорних кластерів".
Також там наголосили, що Зеленський та Туск погодилися, що безпека та оборона Європи - це спільний інтерес і відповідальність.
"Дефіцит безпеки, що існує у Європі, спричинений насамперед збройною агресією Росії проти України. Ми працюватимемо разом, щоб зупинити російську війну проти України та відновити всеосяжний, справедливий і тривалий мир та безпеку в Європі", - йдеться у заяві.
Як акцентується - обидві сторони підтримуватимуть та просуватимуть "план перемоги", а також Українську формулу миру, які базуються на ключових принципах міжнародного права.
Також Україна та Польща працюватимуть разом з європейськими партнерами, щоб зробити Європу безпечнішою, сильнішою та більш захищеною.
"Це охоплюватиме забезпечення України належною оборонною підтримкою, зокрема використання заморожених російських активів для потреб України, у т. ч. для ефективного функціонування Фонду допомоги Україні в межах Європейського фонду миру", - додали у заяві.
Під час спільної пресконференції Туск пообіцяв, що його країна допоможе Україні прискорити вступ до ЄС, водночас відстоюючи власні інтереси.
Також, як інформували, європейська комісарка з питань розширення Марта Кос переконана, що у 2025 році буде можливо відкрити з Україною перший і тридцять перший кластери в переговорах про членство в ЄС.
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