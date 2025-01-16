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АНАЛІТИКА

Україна має на меті відкрити 5-6 переговорних кластерів з ЄС - Зеленський

 

В України є амбітна мета відкрити 5-6 переговорних кластерів з ЄС цього року, сказав президент під час зустрічі з представниками української громади в Польщі.

У Варшаві Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українською громадою та обговорив важливі питання єдності, євроінтеграційного курсу держави, спільних із партнерами кроків для наближення справедливого миру, а також підтримку українців, які зараз живуть за кордоном.

Глава держави поділився очікуваннями від польського головування в Раді ЄС. За ці півроку Україна розраховує відкрити три переговорні кластери про вступ до Євросоюзу.

"Ми розуміємо, що польські колеги готові на два, але будемо робити все, щоб відкрити все ж таки три. Потім - Данія: хочемо відкрити ще три кластери. Але подивимося, як буде. У нас є амбітна ціль відкрити 5-6 кластерів. В принципі всі можна відкрити в цьому році, якщо вийде. Будемо намагатися це все зробити", - підсумував Володимир Зеленський.

Ще однією з тем, яку обговорили під час зустрічі, стала робота Міністерства національної єдності та, зокрема, створення осередків єдності в Польщі, а згодом у Німеччині та Чехії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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