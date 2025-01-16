Відмова від НАТО і 20% території України: Bloomberg дізнався умови Путіна на переговорах

За даними американського видання Bloomberg, Росія вимагатиме від України різко розірвати військові зв'язки з альянсом НАТО та стати нейтральною державою з обмеженою армією. Це її ключові умови в будь-яких переговорах із майбутнім президентом США Дональдом Трампом, повідомляють джерела, знайомі з цим питанням.

В статті Bloomberg йдеться, що російський президент Володимир Путін "сповнений рішучості" досягти своєї мети, щоб Київ ніколи не приєднався до НАТО та щоб його військова спроможність була обмежена. Про це журналістам на умовах анонімності сказали люди, які "знають думку Кремля".

Водночас Москва начебто не виступатиме проти надання Києву зброї окремими країнами НАТО, але категорично проти, щоб ця зброя використовувалась проти Росії або для звільнення окупованих територій.

Крім того, джерела видання кажуть, що Путін наполягатиме на збереженні контролю над майже 20% території України, зокрема і над окупованим Кримом.

При цьому Кремль начебто відкритий до питання "обміну деякими територіями". Про які території йде мова, не уточнюється. Ймовірно, тут мається на увазі територія російської Курської області, яку з 6 серпня 2024 року утримують українські війська.

Співрозмовники Bloomberg в Україні кажуть, що наразі переговори між Києвом і Москвою обмежуються тільки обміном полонених і поверненням депортованих дітей.

Угода про завершення війни

На початку січня обраний президент США Дональд Трамп заявив, що триває підготовка його зустрічі з Володимиром Путіним.

"Він хоче зустрітися, і ми готуємось", - сказав Трамп журналістам. - Путін хоче зустрітися, він заявляв про це навіть публічно, і ми повинні покласти край цій війні".

При цьому дату такої зустрічі він не назвав.

Трамп раніше допускав, що переговори з Путіним можуть відбутися протягом шести місяців після його вступу на посаду.

10 січня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив журналістам, що конкретних планів зустрічі президентів поки що немає, хоча Москва вітає бажання Дональда Трампа вести діалог.

Представник Кремля зазначив, що жодних попередніх умов для такого діалогу не потрібно.

"У разі якщо після вступу на посаду політична воля до відновлення контактів на найвищому рівні збережеться, то, звичайно, президент Путін це лише вітатиме", - сказав він.

Ще в листопаді агентство Reuters із посиланням на джерела писало, що Путін відкритий до переговорів про припинення вогню, але на своїх умовах. Він не готовий йти на значні територіальні поступки, а також виступає проти вступу України в НАТО.

Представники обраного президента США в розмовах із європейськими партнерами вже визнають, що не зможуть швидко завершити війну в Україні, але обіцяють продовжувати підтримку країни - про це із посиланням на європейських чиновників писала британська газета Financial Times.

Як повідомляє FT, двоє її анонімних співрозмовників серед офіційних осіб розповіли, що, судячи зі змісту переговорів із командою Трампа, вони поки що не вирішили, як саме зупинити війну, і що американська допомога продовжить надходити до України і після інавгурації Трампа 20 січня.

"Уся ця команда одержима ідеєю сили і необхідністю виглядати сильними, тож вони переналаштовують свій підхід до України", - сказав один зі співрозмовників FT.

Він додав, що нова адміністрація США також остерігається порівнянь із виведенням американських військ з Афганістану, і у Трампа не хочуть, щоб подібне повторилось в Україні.

"Я хочу досягти угоди, - сказав він в інтерв'ю, яке цитувало Time, - і єдиний спосіб досягти угоди - це не покидати Україну", - запевнив обраний президент США.

За даними західних ЗМІ, Трамп також говорив Зеленському під час особистих зустрічей до і після виборів у США, що його "не розчарує".