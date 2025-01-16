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АНАЛІТИКА

Україна та Польща працюватимуть разом, щоб зупинити російську агресію, - спільна заява

 

Україна та Польща працюватимуть разом, щоб зупинити російську агресію і відновити справедливий мир і безпеку в Європі, йдеться в тексті заяви, ухваленої за підсумками зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

"Обидві сторони підтримуватимуть та просуватимуть План перемоги президента України та Українську формулу миру, які базуються на ключових принципах міжнародного права", - йдеться в тексті заяви.

Крім цього, Україна та Польща працюватимуть разом із європейськими партнерами, щоб зробити Європу більш захищеною. "Це охоплюватиме забезпечення України належною оборонною підтримкою, зокрема використання заморожених російських активів для потреб України, у т. ч. для ефективного функціонування Фонду допомоги Україні в межах Європейського фонду миру", - йдеться в документі.

Також Польща сприятиме процесу євроінтеграції України з метою відкриття кластера 1 "Основи", а також інших переговорних кластерів за можливості.

Згідно з текстом заяви, українська та польська сторона "прагнутимуть переконати партнерів, що Програма європейської оборонної промисловості має належним чином відображати роль України у розвитку оборонного сектору Європи". Також сторони продовжать зусилля, спрямовані на розширення глобальної ізоляції РФ та збільшення санкційного тиску ЄС.

Крім цього, Україна та Польща посилять координацію в боротьбі з російською дезінформацією та кібератаками.

У документі також зазначено, що Польща виступатиме за подальшу допомогу Україні з боку ЄС, а також за допомогу, спрямовану на відновлення енергетичної інфраструктури, гуманітарне розмінування та інші нагальні потреби України.

У тексті заяви також ідеться про енергетичну незалежність Європи, наголошується, що ключовим є повне припинення залежності європейських країн від російських енергоресурсів, і що Європа має прагнути до самодостатності в питанні енергопостачання.

"Завершення створення енергетичного ринку ЄС та тісніша енергетична співпраця з Україною можуть підвищити енергетичну безпеку, диверсифікувати постачання енергії та знизити ціни на енергоносії", - наголошується в документі.

Українська та польська сторони працюватимуть разом над модернізацією інфраструктури прикордонних переходів, а також над відновленням України з відповідним залученням міжнародних акторів, зокрема держав-членів та інституцій ЄС.

Крім цього, Польща готова поділитися з Україною своїм досвідом переговорів про вступ до ЄС.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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