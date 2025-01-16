Зеленський перед майбутньою зустріччю з Трампом назвав бажані гарантії безпеки

Членство у ЄС та НАТО, серйозні пакети зброї й підтримка української армії, а також ймовірне розміщення на території України військового контингенту іноземних держав - такими є гарантії безпеки, яких, за словами президента Володимира Зеленського, домагається Україна.

Про це Зеленський сказав на пресконференції з прем'єром Польщі Дональдом Туском у середу, 15 січня, повідомляє "Європейська правда".

Президент відповідав на запитання щодо очікувань від майбутньої адміністрації Дональда Трампа. Він зауважив, що розраховує на продовження політики зміцнення України з боку США.

Зеленський повідомив, що команди зараз працюють над змістом і форматом майбутньої зустрічі, яка відбудеться після інавгурації. Він не став вдаватись у деталі та називати дату зустрічі, але сказав, що найголовнішим очікуванням нині є закінчити війну, отримавши сильні гарантії безпеки.

"Ми хочемо закінчити (війну) справедливим миром, для цього нам потрібна впевненість, що Росія не повернеться з війною знову проти України. Для нас потрібні сильні гарантії безпеки", - сказав президент.

За його словами, на сьогодні стратегічно сильними гарантіями безпеки Україна вважає членство у ЄС і майбутнє членство у НАТО.

Крім того, гарантіями безпеки повинні стати "серйозні пакети зброї і підтримка нашої армії, яка не може зменшуватись у рази, коли ти є сусідом з Росією".

Також Зеленський зауважив, що Україна підтримує як потенційну гарантію безпеки розміщення контингенту тих чи інших країн союзників на своїй території. Але, зауважив він, це розміщення не може бути єдиною гарантією безпеки.

Зеленський повідомив, що вже обговорював це питання з балтійськими партнерами та буде обговорювати його з лідером Британії.

До розміщення іноземного контингенту варіантом може стати направлення до України іноземних інструкторів з навчальною програмою.

Крім того, президент наголосив, що Україна не гратиме в "ігри з меседжами про скорочення" своєї армії.

"Наша армія на сьогодні - єдина гарантія безпеки... Як зберегти велику армію - це також частина цих домовленостей", - наголосив він.

Раніше в інтерв'ю "ЄП" міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна вважає вступ у НАТО єдиною найдієвішою гарантією безпеки для себе.

За даними опитувань, більшість українців хочуть бачити країну і в Європейському Союзі і в НАТО, проте вступ до оборонного альянсу є більш пріоритетним.