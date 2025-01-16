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АНАЛІТИКА

Зеленський пояснив ідею розміщення миротворчих сил в Україні

 

Україна очікує у разі схвалення ідеї з миротворцями розміщення сил і засобів на своїй території. До цього може бути програма навчання ЗСУ на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

"Ми проговорюємо з французькою стороною щодо європейського, як ви сказали. контингенту на території України. Поки що це достатньо загальні речі. Ми підтримуємо, що контингент тих чи інших країн, наших союзників, наших стратегічних партнерів є і може стати частиною гарантій безпеки. Це не може бути єдиними гарантіями безпеки. Цього буде недостатньо", - пояснив президент.

За словами глави держави, питання щодо розгортання миротворчих сил в Україні будуть обговорювати з прем'єр-міністром Британії і обговорювали з балтійськими партнерами.

Зеленський наголосив, що західних військовий контингент може бути лише частиною гарантій безпеки для України. Проте залишається питання, який це контингент, яких країн, що за кількісний склад і де вони можуть бути розташовані.

"Крок назад, якщо можна, до контингенту передусім це можуть бути і повинні бути інструктори з великою програмою навчання/тренування наших хлопців, наших військ в Україні. На нашій території. Це також ми в рамках цієї програми майбутньої, якщо вона станеться щодо розташування сил і засобів, ми також проговорюємо це питання", - пояснив він.

Розміщення миротворців в Україні

Нагадаємо, першою ідею розміщення військових інструкторів в Україні запропонувала Франція. Президент Еммануель Макрон також виступив за розміщення миротворчих військ в Україні.

Поки більшість країн НАТО виступають проти відправки військ в Україну. До прикладу, міністр оборони Німеччини допускав, що Берлін може обговорити цю ідею, але лише за умови, що Росія на це погодиться.

При цьому президент України Володимир Зеленський вважає введення миротворців одним з найкращих інструментів, щоб примусити Росію до стійкого миру.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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