Зеленський візьме участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі

"Ми вже замовили 54 для України. І я сподіваюся, що вони прибудуть якнайшвидше, тому що це справді дуже ефективна і дуже мобільна зброя, яка, ймовірно, дуже допоможе вам у вашій боротьбі, яка ще не закінчена", - сказав Пісторіус.