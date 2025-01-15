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Зеленський візьме участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі
23:55 14.01.2025 |
Президент України Володимир Зеленський візьме участь у Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ), що проходить у Давосі (Швейцарія).
"@ZelenskyyUa, президент України, приєднається до щорічної зустрічі @wef 2025 у Давосі, Швейцарія", - ідеться в повідомленні, опублікованому в акаунті ВЕФ у соцмережі Х у вівторок.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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