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АНАЛІТИКА

Зеленський візьме участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі

23:55 14.01.2025 |

Політика

 

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ), що проходить у Давосі (Швейцарія).

"@ZelenskyyUa, президент України, приєднається до щорічної зустрічі @wef 2025 у Давосі, Швейцарія", - ідеться в повідомленні, опублікованому в акаунті ВЕФ у соцмережі Х у вівторок.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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