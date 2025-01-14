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Зеленський відповів на заклики знизити мобілізаційний вік
22:35 14.01.2025 |
Перед збільшенням чисельності української армії потрібно забезпечити наявні підрозділи достатньою кількістю озброєння та техніки. Наразі понад 100 бригад на фронті потребують укомплектування.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.
"Я не буду казати дуже чітку цифру, тому що це небезпечно. Але у нас понад 100 бригад на полі бою, і кожна з них щодня потребує укомплектованості, техніки", - зазначив Зеленський.
За його словами, однією з основних проблем залишається нестача необхідної техніки.
"Техніка - бронетехніка, артилерія, все, що потрібно в кожній бригаді. Але у великої кількості бригад обладнання постійно виходить з ладу або потребує ремонту", - наголосив президент.
Він зазначив, що перш ніж розглядати питання збільшення чисельності армії, потрібно забезпечити наявні підрозділи достатньою кількістю озброєння та технічного оснащення.
"Людина має бути захищена. Не просто захищена, а мати відповідну зброю і знання. Це те, чим наші партнери повинні насичувати українську армію", - додав глава держави.
Зеленський наголосив, що підтримка союзників повинна зосереджуватися не лише на збільшенні чисельності армії, але й на її технічній модернізації.
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