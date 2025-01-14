Зеленський відповів на заклики знизити мобілізаційний вік

Перед збільшенням чисельності української армії потрібно забезпечити наявні підрозділи достатньою кількістю озброєння та техніки. Наразі понад 100 бригад на фронті потребують укомплектування.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

"Я не буду казати дуже чітку цифру, тому що це небезпечно. Але у нас понад 100 бригад на полі бою, і кожна з них щодня потребує укомплектованості, техніки", - зазначив Зеленський.

За його словами, однією з основних проблем залишається нестача необхідної техніки.

"Техніка - бронетехніка, артилерія, все, що потрібно в кожній бригаді. Але у великої кількості бригад обладнання постійно виходить з ладу або потребує ремонту", - наголосив президент.

Він зазначив, що перш ніж розглядати питання збільшення чисельності армії, потрібно забезпечити наявні підрозділи достатньою кількістю озброєння та технічного оснащення.

"Людина має бути захищена. Не просто захищена, а мати відповідну зброю і знання. Це те, чим наші партнери повинні насичувати українську армію", - додав глава держави.

Зеленський наголосив, що підтримка союзників повинна зосереджуватися не лише на збільшенні чисельності армії, але й на її технічній модернізації.