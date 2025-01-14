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АНАЛІТИКА

У Словаччині кажуть, що поїздка Фіцо до Зеленського неможлива

 

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не поїде до Києва на запрошення президента Володимира Зеленського, щоб обговорити транзит газу.

Про це російському пропагандистському агентству ТАСС заявив віцеспікер парламенту Словаччини Тібор Гашпар, передає "Європейська правда".

Як заявив Гашпар, який разом із лідером націоналістичної Словацької національної партії Андреєм Данко вирушив у кількаденну поїздку до Росії, візит Фіцо до Києва неможливий.

"Учора голова уряду Фіцо опублікував відкритий лист для Зеленського і запросив його на переговори. Зеленський відповів, що треба приїхати в п'ятницю до Києва. Це неможливо. Я думаю, що цього не буде", - сказав він.

Нагадаємо, 13 січня Фіцо підписав відкритий лист до Зеленського, в якому запросив главу України на зустріч, аби владнати проблеми з транзитом газу.

Фіцо сказав, що не має "наміру подальшої ескалації напруженості" й хоче повністю сконцентруватися на вирішенні ситуації, пов'язаної з призупиненням транзиту.

Зеленський у відповідь на запрошення прем'єр-міністра Словаччини запропонував йому самому приїхати до Києва.
 

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