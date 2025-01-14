Фінансові новини
- |
- 14.01.25
- |
- 17:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Скандал в академії Сухопутних військ: главу оберуть в Армії+
13:06 14.01.2025 |
Українські військові мають змогу долучитися до голосування за нового начальника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного шляхом голосування за кандидатів у застосунку "Армія+", повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 13 січня.
"Це одна з ключових інституцій військової освіти в Україні, і академія точно заслуговує на зміни. Які конкретно це будуть зміни, і хто буде впроваджувати їх, вирішимо разом з нашими українськими військовими, з усіма нашими воїнами, які хочуть змін", - сказав він.
За його словами, крім вибору серед п'ятьох кандидатів, можна запропонувати зміни в самому процесі навчання, у відносинах всередині академії. На думку президента, особливо важливо, щоб курсанти й випускники академії поділилися своїм досвідом та ідеями.
"Станом на цей час - дві тисячі голосів, і це за кілька годин від запуску опитування. Я дякую всім, хто бере участь. Застосунок "Армія+" доступний для всіх наших воїнів. Команді міністерства оборони України дякую за такий функціонал", - сказав президент.
Начальника академії Сухопутних військ військ звільнили після скарг курсантів
18 грудня міністр оборони України Рустем Умєров звільнив генерал-лейтенанта Павла Ткачука з посади начальника академії Сухопутних військ після скандалу щодо порушення прав курсантів і цькування.
Ткачук керував закладом останні 22 роки - майже п'яту частину від усієї історії, яка ведеться ще з кадетської школи часів Австро-Угорської імперії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Оператор ГТС» уклав таємні угоди на 1,6 мільярда з фірмою балерини, яку підозрюють у завищенні цін для столичного метро, – Bihus.Info
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина замовила для України 54 гаубиці RCH 155 - Пісторіус
|«Швидка угода скасовується». Трамп не змушуватиме Київ до передчасних переговорів з Росією - Bloomberg
|Кос: У 2025 році з Україною можливо буде відкрити перший і тридцять перший кластери в переговорах про членство в ЄС
|Сили безпілотних систем уразили Брянський хімічний завод: він виробляє порох та вибухівку
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Оператор ГТС» уклав таємні угоди на 1,6 мільярда з фірмою балерини, яку підозрюють у завищенні цін для столичного метро, – Bihus.Info
|Німеччина замовила для України 54 гаубиці RCH 155 - Пісторіус
|Українці побоюються підвищення цін та зростання курсу долара
|Україна завершує підготовку до переговорів про "промисловий безвіз" з ЄС. Залишився один законопроєкт
|«Швидка угода скасовується». Трамп не змушуватиме Київ до передчасних переговорів з Росією - Bloomberg
|У Словаччині кажуть, що поїздка Фіцо до Зеленського неможлива
|Кос: У 2025 році з Україною можливо буде відкрити перший і тридцять перший кластери в переговорах про членство в ЄС
Бізнес
|Голова NVIDIA Дженсен Хуанг обвалив акції розробників квантових комп’ютерів на 40% однією фразою
|Renault 5 оголошено переможцем європейського конкурсу «Car of the Year 2025»
|NVIDIA представила персональний суперкомп’ютер Project Digits з ШІ та ціною $3000
|Дані Siri ніколи не продавалися та не використовувалися для реклами, — Apple
|Microsoft продовжить підтримувати Україну у 2025 році: надаватиме безоплатні хмарні сервіси
|Затримка введення досягне мінімальних значень: NVIDIA представила поліпшену технологію Reflex 2
|Штучний інтелект замінить понад 200 тисяч робочих місць у банківській сфері