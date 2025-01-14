Скандал в академії Сухопутних військ: главу оберуть в Армії+

Курсанти академії Сагайдачного у Львові

Українські військові мають змогу долучитися до голосування за нового начальника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного шляхом голосування за кандидатів у застосунку "Армія+", повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 13 січня.

"Це одна з ключових інституцій військової освіти в Україні, і академія точно заслуговує на зміни. Які конкретно це будуть зміни, і хто буде впроваджувати їх, вирішимо разом з нашими українськими військовими, з усіма нашими воїнами, які хочуть змін", - сказав він.

За його словами, крім вибору серед п'ятьох кандидатів, можна запропонувати зміни в самому процесі навчання, у відносинах всередині академії. На думку президента, особливо важливо, щоб курсанти й випускники академії поділилися своїм досвідом та ідеями.

"Станом на цей час - дві тисячі голосів, і це за кілька годин від запуску опитування. Я дякую всім, хто бере участь. Застосунок "Армія+" доступний для всіх наших воїнів. Команді міністерства оборони України дякую за такий функціонал", - сказав президент.

Начальника академії Сухопутних військ військ звільнили після скарг курсантів

18 грудня міністр оборони України Рустем Умєров звільнив генерал-лейтенанта Павла Ткачука з посади начальника академії Сухопутних військ після скандалу щодо порушення прав курсантів і цькування.

Ткачук керував закладом останні 22 роки - майже п'яту частину від усієї історії, яка ведеться ще з кадетської школи часів Австро-Угорської імперії.